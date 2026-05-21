قائمة المغرب لمعسكر مونديال 2026 ضمت لاعب فرنسا وأبعدت كبار النجوم

أطلق محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، شرارة المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في أمريكا الشمالية؛ بإعلانه اليوم الخميس عن قائمة موسعة ضمت 28 لاعبا لدخول معسكر إعدادي مغلق، حمل مفاجآت تكتيكية واستدعاءات تاريخية.

وجاء على رأس اللائحة الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي، نجم نادي ليل الفرنسي، في أول استدعاء له عقب حسم الاتحاد المغربي إجراءات تأهيله الدولي وتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية، ليمثل "أسود الأطلس" رسميا بعد صراع مرير مع أروقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ضمت لاعب فرنسا وأبعدت كبار النجوم

يُعد بوعدي (18 عاما) أحد أبرز المكاسب الكروية للمغرب؛ إذ فرض نفسه ركيزة أساسية مع ليل وخاض أكثر من 90 مباراة محليا وقاريا، كما يمتلك رقما قياسيا كأصغر لاعب يشارك في مسابقة قارية للأندية بعمر 16 عاما وثلاثة أيام. وجاء اختيار الفتى لتمثيل المغرب بعدما قاد مؤخرا منتخب فرنسا تحت 21 عاما للفوز على لوكسمبورغ بحمله شارة القيادة.

في المقابل، تضمنت القائمة إبعاد مؤقت لركائز المنتخب الأول وأعمدته التاريخية، أمثال: ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، وعز الدين أوناحي. وأكد الجهاز الفني أن هذا الاستبعاد لا يعني خروجهم من الحسابات، بل يهدف إلى إراحة بعضهم والوقوف على جاهزية الأسماء البديلة والشابة، وتصفية القائمة بين أكثر من 50 لاعبا يقعون تحت المجهر.

قائمة المغرب لمعسكر مونديال 2026

وشهدت الاختيارات مزيجا من عناصر الخبرة بقيادة العائد سفيان بوفال وأيوب الكعبي، وجاءت الأسماء المستدعاة كالآتي:

حراسة المرمى: منير المحمدي، المهدي الحرار، يانيس بن شاوشي، إبراهيم غوميس.

خط الدفاع: محمد الشيبي، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، عبد الحميد آيت بودلال، أنس صلاح الدين، يوسف بلعمري، إسماعيل بوعوف، سفيان الكرواني.

خط الوسط: أيوب بوعدي، عمران لوزا، إسماعيل الصيباري، أسامة ترغالين، سمير المرابط، ياسين جسيم، سفيان الفوزي.

الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي، يانيس بقراوي، عثمان معما، سفيان بن جديدة، رايان بويندا، ياسر زابيري، توفيق بن طيب، أيوب الميموني.

3 وديات تحضيرية للمغرب

وينطلق تجمع "الأسود" غدا الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وهو الموعد المحدد لإعلان اللائحة النهائية الصارمة التي ستطير إلى المونديال.

وعقب الإعلان عن التشكيلة النهائية، سيخوض المنتخب المغربي 3 مباريات ودية قوية؛ يبدأها بمواجهة بوروندي يوم الثلاثاء بمركب محمد السادس، قبل أن يلاقي مدغشقر والنرويج في 2 و7 يونيو/حزيران المقبل على الترتيب، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للمجموعة.

يُذكر أن القرعة المونديالية وضعت أسود الأطلس في المجموعة الثالثة النارية، إلى جانب منتخبات البرازيل، وإسكتلندا، وهايتي، في البطولة الدولية التي تنطلق أحداثها في 11 يونيو/حزيران.