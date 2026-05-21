شاهد.. صعود تاريخي لشباب تموشنت إلى دوري المحترفين الجزائري

حقق فريق شباب تموشنت صعوداً تاريخياً إلى دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقب تغلبه على اتحاد الشاوية بهدف اليوم الأربعاء، في نهائي ملحق الصعود على ملعب "حسين آيت أحمد" بمدينة تيزي وزو شمالي الجزائر.

سجل المهاجم أحمد غنام، نجم شباب تموشنت، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 76 بعد خطأ فادح من محمد هادي سحنون، حارس اتحاد الشاوية الذي التقط كرة عالية قبل أن تفلت منه وتسقط أمام غنام، الذي أودع الكرة بسهولة في الشباك.

وهذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها شباب تموشنت الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية -المجموعة الوسطى الغربية- إلى دوري الأضواء منذ تأسيسه عام 1961.

وبذلك يلتحق شباب تموشنت بكل من شبيبة الأبيار واتحاد بسكرة اللذين تصدرا المجموعتين الوسطى الغربية والوسطى الشرقية، على الترتيب.