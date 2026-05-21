الاستبعاد لا يكفي.. قرار جديد ضد ساوثهامبتون بعد "فضيحة سبايغيت"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس فتح تحقيق مع نادي ساوثهامبتون بعد اعترافه بالتجسس على ثلاثة من منافسيه في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي.

وجرى استبعاد ساوثهامبتون من نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب إقراره بمراقبة تدريبات المنافسين خلال 72 ساعة التي تسبق المباريات، ما أسفر عن إعادة ميدلسبره لمواجهة هال سيتي في نهائي الملحق المقرر يوم السبت.

ويحصل الفائز في المباراة، التي توصف غالبًا بأنها "الأغلى في كرة القدم" على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز، إلى جانب عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 254.1 مليون دولار).

قرار جديد ضد ساوثهامبتون

وقال الاتحاد في بيان "سنبدأ الآن التحقيق، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى استكمال تقييم الأدلة".

كما تقرر خصم أربع نقاط من رصيد ساوثهامبتون في الموسم المقبل، بعد رفض استئنافه أمس الأربعاء، والذي اعتبر فيه العقوبة "غير متناسبة".

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي تثبيت العقوبة، التي تشمل أيضًا توجيه توبيخ رسمي للنادي، ما يفرض على الفريق، المتخذ من الساحل الجنوبي مقرًا له، تحويل تركيزه سريعًا نحو إعادة البناء داخل الملعب وخارجه.

وكان ساوثهامبتون قد أقر بالتجسس على منافسيه في قضية عُرفت باسم "سبايغيت"، تضمنت تصوير حصة تدريبية لميدلسبره قبل مباراة قبل النهائي، إضافة إلى وقائع مماثلة طالت أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون في وقت سابق من الموسم.

ورغم أن فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، قال إن النادي يقبل بضرورة فرض عقوبات، فإنه أضاف أنه لا يمكنه قبول "عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة".

كما اعترف ساوثهامبتون بتصوير حصص تدريبية مماثلة شارك فيها أكسفورد يونايتد في ديسمبر/كانون الأول وإبسويتش تاون في أبريل/نيسان الماضيين.

إعلان

وكان ميدلسبره طالب باستبعاد ساوثهامبتون من المباراة النهائية من أجل "حماية نزاهة اللعبة"، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية إذا لزم الأمر.

وقال ساوثهامبتون في بيان بعد صدور القرار "هذه نتيجة مخيبة للآمال للغاية لكل من له صلة بنادي ساوثهامبتون لكرة القدم. ندرك مدى الألم الذي سيشعر به مشجعونا ولاعبونا وموظفونا وشركاؤنا التجاريون والمجتمع الأوسع الذي قدم دعمًا كبيرًا للفريق طوال الموسم، ونعتذر مرة أخرى لكل من تأثر بهذا الأمر".

وأضاف "يتمتع نادي ساوثهامبتون لكرة القدم بتاريخ عريق وأسس قوية، لكن من الواضح أن الثقة تحتاج الآن إلى إعادة بناء. وسيبدأ هذا العمل على الفور".