ساوثهامبتون يخسر استئناف "فضيحة التجسس" ويفقد فرصة التأهل للبريميرليغ

يواجه هال سيتي نظيره ميدلسبره على مقعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة عد رفض استئناف ساوثهامبتون ضد قرار استبعاده من نهائي الملحق المؤهل لدوري الأضواء بسبب تجسسه على المنافسين.

وتقرر استبعاد ساوثامبتون من النهائي يوم الثلاثاء، وعوقب أيضا بخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، بعد فوزه على ميدلسبره في قبل النهائي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بيان "تظل العقوبة الأصلية المتمثلة في الاستبعاد سارية، وكذلك خصم أربع نقاط من رصيده في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية للموسم 2026/27، والتوبيخ فيما يتعلق بجميع التهم".

وستقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي بلندن يوم ‌السبت.

اعتراف

وكان ساوثهامبتون قد اعترف بتهمة التجسس على أحد المنافسين خلال 72 ساعة من موعد المباراة المقررة. وضُبط الجاسوس المزعوم أثناء تسجيل حصة تدريبية لميدلسبره من خلف شجرة قبل مباراة الذهاب.

وفاز ساوثامبتون 2-1 على ميدلسبره في مجموع المباراتين ليصل إلى الدور النهائي، حيث يحصل الفائز على (268.68 مليون دولار) على مدى ثلاثة مواسم من خلال عائدات البث والرعاية والمدفوعات التعويضية.

ورغم أن فيل بارسونز، الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون، قال إن النادي يقبل بضرورة فرض عقوبات، فإنه أضاف أنه لا يمكنه قبول "عقوبة لا تتناسب مع حجم المخالفة".

كما اعترف ساوثهامبتون بتصوير حصص تدريبية مماثلة شارك فيها أكسفورد يونايتد في ديسمبر كانون الأول وإبسويتش تاون في أبريل/نيسان الماضيين.

وكان ميدلسبره طالب باستبعاد ساوثهامبتون من المباراة النهائية من أجل "حماية نزاهة اللعبة"، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية إذا لزم الأمر.

وقال ساوثهامبتون في بيان بعد صدور القرار "هذه نتيجة مخيبة للآمال للغاية لكل من له صلة بنادي ساوثامبتون لكرة القدم.

"ندرك مدى الألم الذي سيشعر به ‌مشجعونا ولاعبونا وموظفونا وشركاؤنا التجاريون والمجتمع الأوسع الذي قدم دعما كبيرا للفريق طوال الموسم، ونعتذر مرة أخرى لكل من تأثر بهذا الأمر".

وأضاف "يتمتع نادي ساوثامبتون ‌لكرة ‌القدم بتاريخ عريق وأسس قوية، لكن من الواضح أن الثقة تحتاج الآن إلى إعادة بناء. وسيبدأ هذا العمل على الفور".