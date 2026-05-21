ريال مدريد ينتظر رحيل غوارديولا عن السيتي لإحياء حلمه القديم

يخطط ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني في آخر نسختين، بقوة للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي، مستغلاً الرحيل المحتمل للمدرب بيب غوارديولا عن الفريق الإنجليزي.

ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن النادي الملكي يراقب عن كثب التطورات الأخيرة في مانشستر سيتي، المتعلقة بالرحيل المرتقب لمدربه بيب غوارديولا نهاية الموسم الحالي وما سينتج عنه من خروج متوقع لعدد من لاعبيه أبرزهم نجم خط الوسط الإسباني رودريغو هيرنانديز الشهير برودري.

مدريد ينتظر رحيل غوارديولا عن السيتي

وقالت: "لطالما كان رودري الحلم الكبير المستحيل لريال مدريد منذ فترة طويلة والذي تضاعف بعد اعتزال توني كروس. ففي كل سوق انتقالات كان اسمه يتردد تلقائياً داخل أروقة النادي كحل مثالي لإعادة ترتيب خط وسط الفريق الملكي".

وترى الصحيفة أن الوقت قد حان لتحقيق هذا الحلم، مستندة إلى المغادرة المحتملة لغوارديولا الرجل الذي ارتبط باستمرار برودري على مدار سنوات طويلة، ساهما فيها سوياً بتحقيق طفرة تاريخية في السيتزنس.

وأوضحت: "لم يكتفِ بيب بجعل رودري حجر الأساس لأفضل نسخة تاريخية من مانشستر سيتي، بل صقل مسيرته منذ اليوم الأول ومنحه السيطرة المطلقة على الفريق، فأصبح اللاعب بوصلة لفريق مرعب، لدرجة أن غيابه بسبب الإصابة، أدخل الفريق في حالة من التيه بالموسم الماضي".

ويتمتع غوارديولا ورودري بصفات شخصية مشتركة، من حيث فهم كرة القدم والتعامل مع الأضواء، الكتمان، القيادة الصامتة، والهوس التكتيكي.

رودري هدف ريال مدريد

ولطالما أثار رودري إعجاب مسؤولي ريال مدريد بسبب ملفه الرياضي، إذ يتمتع اللاعب "بالهيبة، الذكاء التكتيكي، التوازن والقدرة على قيادة الفريق"، كما أنه لا يمانع العودة إلى إسبانيا من بوابة النادي الملكي وفي وقتٍ يبدو فيه الفريق في أمس الحاجة لإعادة بناء خط وسطه وفق الصحيفة ذاتها.

ومن شأن وصول رودري المحتمل أن يساعد ريال مدريد على تصحيح مشاكله الجمة بخط الوسط، وحل أزمات غياب التوازن التكتيكي، الضعف الدفاعي، وقلة السلاسة في بناء اللعب.

وفي الوقت الحالي يركز رودري على إنهاء الموسم الحالي مع مانشستر سيتي، ثم التفرغ لكأس العالم مع منتخب إسبانيا، قبل التفكير في مستقبله.

إعلان

من جانبها رجحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن يزيد وصول رودري المحتمل لريال مدريد من سخونة الأوضاع داخل غرف الملابس، في إشارة منها إلى فوز اللاعب الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 على حساب فينيسيوس جونيور.

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة ذاتها، أن رودري ليس اللاعب الوحيد الذي يخطط ريال مدريد لخطفه من السيتي.

وذكرت أن ريال مدريد يخطط أيضاً للتعاقد مع الثنائي بيرناردو سيلفا وريان شرقي، علماً بأن الأول سيرحل عن السيتي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده الحالي.