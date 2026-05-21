ديربي عربي وقمتان للمغرب والسعودية.. قرعة مونديال الناشئين 2026 تفجر مواجهات نارية

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والتي سُحبت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيورخ السويسرية، عن ديربي عربي في المجموعة الأولى يجمع بين منتخبي قطر (البلد المضيف) ومصر، في البطولة التي تعود مجددًا للدوحة خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 13 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وجاء "العنابي" والفراعنة في المجموعة الأولى الشرسة برفقة منتخبي اليونان وبنما. كما أسفرت القرعة عن قمم عالمية وعربية مرتقبة؛ حيث يصطدم المنتخب المغربي بعملاق القارة العجوز إسبانيا في المجموعة الثامنة، بينما يواجه المنتخب السعودي اختبارًا لاتينيًا فرنسيًا حابساً للأنفاس في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا وأوروغواي وهايتي، في حين جاءت الجزائر في المجموعة العاشرة رفقة أمريكا وتشيلي والجبل الأسود.

نظام كأس العالم للناشئين

وتشهد النسخة الثانية على التوالي مشاركة 48 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ بعد النجاح المبهر للنسخة الماضية. وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة (4 منتخبات في كل مجموعة)، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة للأدوار الإقصائية، يرافقهم أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، لتبدأ معركة كسر العظم الفنية ضمن ثاني بطولة من أصل خمس نسخ متتالية منحت الفيفا حق استضافتها لقطر حتى عام 2029.

وحتى الآن، حسم 46 منتخبًا مقاعدهم في النهائيات، بينما سيقفل عقد المنتخبات الـ48 رسميًا يوم السبت المقبل عبر الملحق الإفريقي؛ حيث تلتقي إثيوبيا مع موزمبيق (لخطف المقعد الإفريقي 1)، وتواجه أوغندا نظيرتها غانا (لانتزاع المقعد الإفريقي 2).

المجموعات الكاملة لمونديال الناشئين تحت 17 عاما قطر 2026:

المجموعة الأولى: قطر، بنما، مصر، اليونان.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، المقعد الأفريقي 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور.

المجموعة الثالث: الأرجنتين، أستراليا، المقعد الأفريقي 2، الدنمارك.

المجموعة الرابعة: فرنسا، هايتي، السعودية، أوروغواي.

المجموعة الخامسة: إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان.

المجموعة السادسة: السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان.

المجموعة السابعة: مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام.

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب.

المجموعة التاسعة: البرازيل، أيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا.

المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة، الجبل الأسود، تشيلي، الجزائر.

المجموعة الحادية عشرة: المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا.

المجموعة الثانية عشرة: اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس.

استاد خليفة يتأهب لليوبيل الذهبي

وعلى هامش القرعة، أكد جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، التزام قطر بتقديم تجربة تفوق نسخة 2025 التي استقبلت 1008 لاعبين وأكثر من 197 ألف مشجع، إلى جانب توافد 130 كشافًا عالميًا تابعوا مواهب صاعدة لمع نجمها عالميًا مثل لاعب برشلونة الحالي حمزة عبد الكريم.

وستقام كافة مباريات البطولة في مجمع المنافسات بـ "أسباير زون" بنموذج الاستضافة المركزية الشبيه بالقرية الأولمبية، والذي يتيح للمشجعين والكشافين حضور عدة مباريات يوميًا بكل سهولة. في حين سيحتضن استاد خليفة الدولي العريق المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، تزامناً مع مرور 50 عاماً على افتتاحه التاريخي عام 1976.