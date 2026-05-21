"البروفيسور".. من الرجل الذي يقاتل مورينيو لجلبه إلى ريال مدريد؟

يوما بعد يوم تتكشف المزيد من التفاصيل حول الاتفاق المرتقب بين ريال مدريد والبرتغالي جوزيه مورينيو، لعودة الأخير إلى تدريب الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.

وعلى مدار الأيام الماضية تطرقت الصحف الإسبانية إلى وجود عدة بنود فرضها مورينيو على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كشروط لقبول المهمة.

ومن المقرر أن يصطحب مورينيو معه عددا من أقرب مساعديه مثل جواو ترالهاو، بيدرو ماتشادو، ريكاردو فورموزينيو، بالإضافة إلى محلل الأداء روبرتو ميريلا، ورغم ذلك يشترط ضم شخصية يراها محورية وأساسية جدا لمشروعه الجديد مع ريال مدريد، على حد تعبير صحيفة "آس" (As) الإسبانية.

ويرغب مورينيو بشدة في وجود المعد البدني أنطونيو دياس، الذي يضع فيه "السبيشل ون" كامل ثقته لتحسين الجانب البدني للاعبي ريال مدريد، وهي الأزمة التي عانى منها الفريق في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مستمرة حول إمكانية قدوم دياس (43 عاما)، الذي لعب دورا مهما في وصول بنفيكا إلى درجة عالية من الحيوية والقوة البدنية خلال الموسم المنقضي.

البروفيسور أنطونيو دياس

ويُعرف دياس بلقبي "البروفيسور أو الأستاذ" نظرا لما يمتلكه من قدرة نظرية واسعة ومعرفة عميقة في هذا المجال كما تقول "آس".

وبدأ دياس مسيرته المهنية مع بورتو، ثم عمل في أندية أخرى مثل ريو آفي، وفالنسيا، وولفرهامبتون، وتوتنهام هوتسبير، وست هام يونايتد، واتحاد جدة، ونوتنغهام فورست، ثم عمل مع مورينيو في فنربخشة وبنفيكا.

وانبهر مورينيو بقدرات دياس "لدرجة أنه أصبح أحد أهم أسلحته عند وضع الخطط والإعداد للمباريات"، ولذا يعتزم جلبه إلى ريال مدريد.

وكان مدرب وست هام الحالي البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، الذي عمل لسنوات مع دياس، قد أكد في تصريحات سابقة أهمية وجوده حين عملا سويا مع فالنسيا.

وقال: "عندما تكون لدينا فكرة عن أسلوب اللعب الذي نريده للفريق، فعلينا أن نمتلك نوعية اللاعبين المناسبة لذلك. قلت لأنطونيو: في فالنسيا يجب أن نلعب بهذه الطريقة، ولكي نحقق ذلك نحتاج إلى رياضيين خارقين. ومسؤوليتك هي أن توفرهم لي. وهو يفعل ذلك بطريقة لا يجاريه فيها أحد".

وأضاف: "لديه قدرة دائمة على تطوير العمل البدني ومحاولة جعله مكملا لفكرتنا الكروية. إنه الشخص الذي يمنحك الضمانة بأنك تستطيع أن تطلب من اللاعب أقصى ما لديه كل يوم وفي كل مباراة، لأنك تعلم أن اللاعب سيكون قادرا على تنفيذ المطلوب منه".

ويعد ملف الإعداد البدني مشكلة واضحة في ريال مدريد خلال المواسم الأخيرة، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى رحيل المدرب تشابي ألونسو منتصف الموسم الحالي لأنه رأى وجود قصور كبير في هذا الجانب تحت إشراف إسماعيل سيمينفورتي.