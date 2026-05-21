شاهد.. السنغال تتغلب على الجزائر بكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما
فاز منتخب السنغال على نظيره الجزائري بنتيجة 2 -1 ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم.
وسجل هدف التقدم للمنتخب الجزائري اللاعب إلياس مكاوي في الدقيقة الخامسة.
ورد بهدف التعادل للسنغال دينغ في الدقيقة 15.
وأضاف سليمان فاي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.
ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليضمن التأهل لدور الثمانية وكذلك الصعود لنهائيات كأس العالم لهذه المرحلة السنية المقرر إقامتها في قطر.
أما منتخب الجزائر فيرافقه أيضا في التأهل بعدما بقي في وصافة الترتيب وله 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب غانا، الذي فاز في الوقت نفسه على جنوب أفريقيا 3-1.
وكان المنتخب الغاني استفاد من ثلاثية جوزيف ناربي (هدفين)، من ركلتي جزاء في الدقيقين 8 و42، وأوجستين أبياه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لينتصر على منتخب جنوب أفريقيا الذي سجل له الهدف الوحيد ثانداناني ملونجو في الدقيقة
65.
ويتذيل المنتخب الجنوب أفريقي الترتيب وله 3 نقاط.