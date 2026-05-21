سيناريوهات الجولة الأخيرة للبريميرليغ.. رعب الهبوط يهدد توتنهام وصراع قاري يرافق وداع صلاح

يصل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى ذروته يوم الأحد المقبل، عندما تنطلق جميع المباريات العشر في وقت واحد في ختام مثير للمسابقة يحسم معركتي البقاء في دوري الأضواء والمقاعد المتبقية المؤهلة للمسابقات القارية.

وحسم أرسنال اللقب بالفعل، وينضم إليه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كل من مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأستون فيلا.

صراع لندني على تفادي الهبوط

وتتجه الأنظار الآن إلى المراكز الأخيرة المؤهلة للمسابقات القارية، وإلى صراع الهبوط الذي لم يتوقع الكثيرون في بداية الموسم أن يكون بين توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.

والأمر في غاية الوضوح والبساطة، إذ سيهبط أحد الناديين اللندنيين إلى الدرجة الثانية.

ويحتل توتنهام حاليا المركز 17 برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين أمام وست هام الذي يحتل المركز ‌‌18، أول مراكز الهبوط. هناك سيناريو واحد فقط يؤدي إلى هبوط توتنهام وهو الهزيمة على أرضه أمام إيفرتون بالإضافة إلى فوز وست هام على ضيفه ليدز يونايتد.

وقال روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام "عندما تقاتل من أجل البقاء في الدوري، عليك أن تظل في المنافسة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة في الموسم. علينا أن نحافظ على تركيزنا. إنه يوم مهم بالنسبة لنا. الأهم هو الحفاظ على كبريائنا، وإنهاء الموسم (مرفوعي الرأس)…".

ولا غنى لوست هام عن الفوز، وحتى ذلك قد لا يكفي، إذ إن فارق الأهداف لصالح توتنهام يجعل مصير وست هام بين يدي إيفرتون في شمال لندن.

من سيشارك في البطولات القارية؟

في المقابل، هناك صراع على المركز أو المركزين الأخيرين المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

وليفربول في طليعة هذا السباق كونه أبرز المرشحين للفوز بالمقعد المؤهل لأرفع البطولات الأوروبية للأندية. وتكفيه نقطة واحدة أمام ضيفه برنتفورد ليحسم المركز الخامس.

ويأتي بورنموث، الذي حسم تأهله إلى إحدى البطولات الأوروبية بتعادله 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي، في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط، لكنه متأخر كثيرا عن ليفربول في فارق الأهداف.

وكان صعود بورنموث أحد أبرز أحداث الموسم. يحل الفريق ضيفا على نوتنغهام فورست بعد سلسلة من 17 مباراة دون هزيمة، وقد دفعه ثبات مستواه إلى المركز السادس ووضعه بقوة في المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وقد يكون التنافس في الجولة الأخيرة على أكثر من مقعد واحد في دوري الأبطال. وبعد فوز أستون فيلا بالدوري الأوروبي أمس الأربعاء، قد يحصل فريق إنجليزي سادس على فرصة المشاركة في المسابقة الأوروبية الأبرز الموسم المقبل، ولكن بشرط أن يحتل فيلا المركز الخامس في الدوري.

وفي هذا السيناريو سيتحتم على ‌‌ليفربول تحقيق الفوز في المباراة التي ستكون الأخيرة للنجم محمد صلاح مع فريقه، وخسارة أستون فيلا أمام مانشستر سيتي، فيما قد يكون وداعا مؤثرا للمدرب بيب غوارديولا بعد مسيرة حافلة بالبطولات مع النادي.

وإذا أنهى فيلا الموسم في المركز الرابع، ‌‌فإن ‌‌صاحب المركز السادس سيتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويحظى برايتون آند هوف ألبيون، الذي يستضيف مانشستر يونايتد، بفرصة واقعية لانتزاع المركز السادس، إذ يتأخر بثلاث نقاط عن بورنموث، بينما ينافس تشيلسي وبرنتفورد وسندرلاند على مقعد مؤهل للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.