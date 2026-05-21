إصابة نيمار بعد يومين من ضمه لقائمة البرازيل في كأس العالم

تعرض نيمار لإصابة طفيفة في ربلة الساق، لكن من المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للانضمام إلى معسكر المنتخب البرازيلي الأسبوع المقبل، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجرى اختيار اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، وأفضل هداف في تاريخ البرازيل، ضمن تشكيلة المنتخب يوم الاثنين الماضي، في عودة طال انتظارها بعد غياب طويل بسبب الإصابة، أبعده عن معظم مباريات التصفيات، في وقت تسعى فيه البرازيل لإحراز لقبها السادس وتعزيز رقمها القياسي.

إصابة نيمار

وشهدت الفترة التي سبقت إعلان القائمة ترقباً كبيراً لقرار المدرب كارلو أنشيلوتي بشأن استدعاء نيمار.

ولم يكن المدرب الإيطالي، الذي تولى قيادة المنتخب العام الماضي، قد استدعى سابقاً مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب حالياً مع سانتوس، ويستعد لخوض كأس العالم للمرة الرابعة سعياً لحصد لقبه العالمي الأول.

وقال رودريغو زغيب طبيب نادي سانتوس لموقع جي إي غلوبو (GE Globo) البرازيلي أمس الأربعاء: "يعاني نيمار من إصابة طفيفة في ربلة الساق، لكن وفقاً لتقديراتنا سيسمح له تحسن حالته بالعودة إلى الجاهزية البدنية الأسبوع المقبل، مع انضمامه إلى المنتخب".

وفُرضت على نيمار أربعة شروط انضباطية وفنية صارمة من قِبل مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، والمدير الرياضي رودريغو كايتانو، كقاعدة أساسية وجسر عبور لا غنى عنه لتأمين عودته إلى صفوف "السيليساو".

وأفاد الموقع البرازيلي جي إي غلوبو بأن نيمار أبدى مرونة تامة واستعداداً كاملاً للتكيف مع القواعد الجديدة والتخلي عن الامتيازات السابقة، مؤكداً التزامه ببذل قصارى جهده لخدمة المجموعة، وهو الموقف الذي نال إعجاب المدرب الإيطالي وثناءه.

شروط كارلو أنشيلوتي لعودة نيمار

تجريده من شارة القيادة: سُحبت شارة قائد المنتخب البرازيلي من نيمار بشكل نهائي ولن يرتديها مجدداً خلال منافسات المونديال.

لن يضمن نيمار مكاناً في التشكيلة الأساسية بشكل تلقائي، بل يدرس المدرب بالفعل خططاً بديلة وخيارات تكتيكية بدونه، وسيكون معيار مشاركته هو الجدارة المطلقة والالتزام بما يقدمه في الحصص التدريبية.

إنهاء زمن النجومية المطلقة : شدد أنشيلوتي على رغبته في إنهاء فكرة تعليق آمال "السيليساو" بالكامل على لاعب واحد، سعياً لترسيخ روح المجموعة والاعتماد الجماعي.

تقييد النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي: وُجهت نصيحة صارمة لنيمار بضرورة تقليل نشاطه وتفاعله على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان تركيزه الذهني والبدني الكامل مع الفريق.