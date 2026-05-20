ملوك الأندية وأشباح المنتخبات.. لاعبون أبطال بلا "بصمة دولية"

يتفق كثير من اللاعبين على أن ارتداء قميص المنتخب الوطني لبلادهم يمثل قمة المجد الكروي، وشرفا لا يضاهيه شيء آخر، ويزداد كلما اقترنت المسيرة الدولية بتحقيق الألقاب والبطولات.

وعند الحديث عن كرة القدم الدولية، أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ هو صور اللاعبين وهم يرتدون قمصان المنتخبات الوطنية ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من مهارة وقوة، وسط حماسة الملايين من مشجعيهم على المدرجات وخلف شاشات التلفزيون على حد سواء.

لكن ولأن كرة القدم هي لعبة التناقضات الغريبة، لن يكون غريبا وجود الكثير من اللاعبين الأساطير الذين قادوا أنديتهم لتحقيق الكثير من بطولات الدوري، التي لم تشفع لهم في النهاية في ارتداء قميص المنتخب الوطني ولو لمباراة واحدة.

نجوم غابوا عن التمثيل الدولي

ويمكن القول إن ذلك يعد "مفارقة عجيبة لأبطال خارقين محليا، لكنهم ظلوا بمثابة أشباح منسية على الصعيد الدولي"، وهو ما يفرض سؤالا يبدو منطقيا جدا: "كيف يحرم لاعب من ارتداء قميص المنتخب الوطني رغم تتويجاته العديدة مع الأندية؟".

ويبرز الويلزي كريس ماريوت لاعب ذا نيو سينتس كأكثر اللاعبين تتويجا ببطولة الدوري المحلي في بلاده، دون أن ينال شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني، وفق قائمة طويلة أبرزتها صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية.

كما ضمت القائمة العديد من أساطير الأندية الأوروبية الكبرى مثل حارس المرمى الإيطالي سيباستيانو روسي والإنجليزي ستيف بروس.

واللافت أن معظم من وردت أسماؤهم في القائمة هم حراس مرمى، لم يكونوا في غالب الأحيان لاعبين أساسيين مع أنديتهم، وهو ما يفسر عدم استدعائهم لتمثيل منتخباتهم الوطنية طوال مسيرتهم الاحترافية.

وتاليا أبرز اللاعبين الأكثر تحقيقا لبطولات الدوري دون خوض أي مباراة دولية:

الويلزي كريس ماريوت: 12 بطولة دوري في ويلز مع ذا نيو سينتس.

الأيرلندي شون غانون: 11 بطولة دوري في أيرلندا مع أندية شامروك روفرز، سانت باتريك أثليتيك، دوندالك، شيلبورن.

الألماني سفين أولرايش: 10 ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

الأسكتلندي جون براون: 8 ألقاب في الدوري الأسكتلندي مع غلاسكو رينجرز.

الإسباني مانولين بوينو: 8 ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

البرازيلي دانيلو غابرييل دي أندرادي: 7 ألقاب في الدوريين البرازيلي والياباني مع أندية ساو باولو، كورينثيانز، كاشيما أنتلرز.

الروسي ميخائيل كيرزاكوف: 7 ألقاب في الدوري الروسي مع زينيت سانت بطرسبرغ.

الألماني ستيفان كلوس: 6 ألقاب في الدوريين الألماني والأسكتلندي مع بوروسيا دورتموند وغلاسكو رينجرز.

الأسكتلندي تومي كالاغان: 6 ألقاب في الدوري الأسكتلندي مع سيلتك.

الأسكتلندي جون فالون: 6 ألقاب في الدوري الأسكتلندي مع سيلتك.

البرتغالي هومبرتو فيرنانديز: 6 ألقاب في الدوري البرتغالي مع بنفيكا.

البرتغالي فيرناندو بانديرينيا: 6 ألقاب في الدوري البرتغالي مع بورتو.

البرازيلي أندريه راماليو: 6 ألقاب في الدوري النمساوي والهولندي مع ريد بول سالزبورغ وأيندهوفن.

الألماني بيرند دورنبيرغر: 5 ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

الإيطالي سيباستيانو روسي: 5 ألقاب في الدوري الإيطالي مع ميلان.

الإيطالي سيموني بادوين: 5 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

الإيطالي فيليبو غالي: 5 ألقاب في الدوري الإيطالي مع ميلان.

الفرنسي جورج بولني: 5 ألقاب في الدوري الفرنسي مع سانت إيتيان.

الفرنسي ريمي فيركوتر: 5 ألقاب في الدوري الفرنسي مع أولمبيك ليون.

الهولندي غيرت بالس: 5 ألقاب في الدوري الهولندي مع أيندهوفن وأياكس أمستردام.

البلجيكي غاي مارشول: 5 ألقاب في الدوري البلجيكي مع أندرلخت.

الأسترالي كريغ جونستون: 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

الإسباني أنطونيو رويز: 4 ألقاب في الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

البرازيلي ميريكي: 4 ألقاب في الدوري الصيني مع غوانغجو إيفرغراند.

البرتغالي خوسيه نيتو: 4 ألقاب في الدوري البرتغالي مع بنفيكا.

الإنجليزي جيمي كيس: 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

الهولندي فريد غريم: 4 ألقاب في الدوري الهولندي مع أيندهوفن وأياكس أمستردام.

الإيطالي سيرجيو بريو: 4 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

الأرجنتيني داريو كونكا: 4 ألقاب في الدوريين الصيني والبرازيلي مع غوانغجو إيفرغراند وفلومينينسي.

الإنجليزي ستيف بروس: حصد 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.