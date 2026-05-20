شاهد.. لوكا زيدان يعود للتدريب مرسلا إشارة قوية لمدرب الجزائر قبل المونديال

عاد حارس المنتخب الجزائري لوكا زيدان إلى التدريبات اليوم الأربعاء بعد غياب استمر قرابة شهر؛ ليرسل إشارة قوية على جاهزيته للالتحاق بصفوف "محاربي الصحراء" قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر حارس عرين نادي غرناطة الإسباني في مقطع فيديو بثه "راديو ماركا" (Radio Marca) عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X)، وهو يخوض الحصة التدريبية رفقة زملائه في الفريق مرتديا قناعا واقيا للوجه.

وتأتي هذه الخطوة بعد خضوعه لجراحة دقيقة في 29 أبريل/نيسان الماضي، إثر تعرضه لكسر مضاعف في الفك والذقن خلال مواجهة فريقه ضد ألميريا على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

بارقة أمل

ويعد الحارس البالغ من العمر 27 عاما أحد الركائز الأساسية في خيارات المنتخب الجزائري، خاصة بعد مستوياته الباهرة وتألقه اللافت في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتأتي عودة نجل الأسطورة زين الدين زيدان في وقت حساس للغاية، حيث واجهت الجزائر أزمة حقيقية وشكوكا حامت حول مركز حراسة المرمى قبل المونديال؛ وتفاقم القلق لدى الشارع الرياضي الجزائري في ظل إصابة كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان معا، بالتزامن مع استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات الفنية.

ووجه المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش ضمن قائمته الموسعة الدعوة إلى الحراس أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، وبوحلفاية (شباب قسنطينة)، ورمضان مع قندوز (مولودية الجزائر)، وغايا مرباح (شبيبة القبائل)، وفريد شعال (شباب بلوزداد).

ويخوض "الخضر" نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه حامل اللقب الأرجنتين، والأردن، والنمسا.