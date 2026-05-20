شاهد.. لوكا زيدان يعود للتدريب مرسلا إشارة قوية لمدرب الجزائر قبل المونديال

Algeria's goalkeeper #23 Luca Zidane leaves the pitch at half time during the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan Stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
لوكا زيدان خضع لجراحة دقبقة بعد تعرضه لكسر في الذقن والفك (الفرنسية)
Published On 20/5/2026

عاد حارس المنتخب الجزائري لوكا زيدان إلى التدريبات اليوم الأربعاء بعد غياب استمر قرابة شهر؛ ليرسل إشارة قوية على جاهزيته للالتحاق بصفوف "محاربي الصحراء" قبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر حارس عرين نادي غرناطة الإسباني في مقطع فيديو بثه "راديو ماركا" (Radio Marca) عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (X)، وهو يخوض الحصة التدريبية رفقة زملائه في الفريق مرتديا قناعا واقيا للوجه.

وتأتي هذه الخطوة بعد خضوعه لجراحة دقيقة في 29 أبريل/نيسان الماضي، إثر تعرضه لكسر مضاعف في الفك والذقن خلال مواجهة فريقه ضد ألميريا على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

 

بارقة أمل

ويعد الحارس البالغ من العمر 27 عاما أحد الركائز الأساسية في خيارات المنتخب الجزائري، خاصة بعد مستوياته الباهرة وتألقه اللافت في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتأتي عودة نجل الأسطورة زين الدين زيدان في وقت حساس للغاية، حيث واجهت الجزائر أزمة حقيقية وشكوكا حامت حول مركز حراسة المرمى قبل المونديال؛ وتفاقم القلق لدى الشارع الرياضي الجزائري في ظل إصابة كل من مالفين ماستيل ولوكا زيدان معا، بالتزامن مع استبعاد أنتوني ماندريا من الحسابات الفنية.

ووجه المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش ضمن قائمته الموسعة الدعوة إلى الحراس أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، وبوحلفاية (شباب قسنطينة)، ورمضان مع قندوز (مولودية الجزائر)، وغايا مرباح (شبيبة القبائل)، وفريد شعال (شباب بلوزداد).

ويخوض "الخضر" نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه حامل اللقب الأرجنتين، والأردن، والنمسا.

المصدر: ماركا + مواقع التواصل الاجتماعي

