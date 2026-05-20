"لست خائنا".. سردار أزمون يتمنى التوفيق لمنتخب إيران في المونديال

تمنى المهاجم الإيراني سردار آزمون "التوفيق" لمنتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم، في ظل استبعاده بعد اتهامه بـ"الخيانة" من قبل وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونشر آزمون الذي يلعب في صفوف شباب الأهلي الإماراتي، صورة على إنستغرام لمنتخب بلاده الذي حطّ في جنوب تركيا الاثنين لإقامة معسكر تدريبي واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مع كندا والمكسيك.

وكتب: "صحيح أنني لست معكم، ولكن بما أنكم أصدقائي، فليس هناك سبب يمنعني من أن أتمنى لكم التوفيق".

وأضاف: "هناك الكثير ممن يحاولون تشويه سمعتي، ولكن الكلام ليس صحيحا على الإطلاق. بالتوفيق يا شباب".

ولم يُستدع آزمون إلى قائمة المدرب أمير غالينوي على الرغم من أنه ثالث هدافي المنتخب التاريخيين بـ57 هدفاً في 91 مباراة، خلف مهدي طارمي (59 في 103) والدولي السابق المعتزل علي دائي (108 في 148).

أزمون يواجه تهمة الخيانة

واتهمت وسائل إعلام حكومية، آزمون بـ"الخيانة" بعد نشره صورة في الأيام الأولى من الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في مارس/آذار الماضي، تُظهره إلى جانب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات، حيث يلعب ويقيم.

غير أن المدرب دافع عن قراره: "أقسم بالله أن لا شيء سوى المعايير الفنية لعب دوراً في اختيار اللاعبين، وقد اخترت اللاعبين الثلاثين على هذا الأساس فقط".

وردّ طارمي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني بصورة نشرها عبر حسابه على إنستغرام: "سردار، وجودك بجانبي كان سيجعل الأمور أسهل وأجمل".

واكتفى آزمون (31 عاماً) بخوض 12 مباراة في الدوري الإماراتي هذا الموسم بسبب الإصابات، حيث سجّل 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.

ومن المقرر أن تستهل إيران مشوارها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن تواجه بلجيكا في المدينة نفسها، ثم مصر في سياتل، ضمن المجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب الإيراني للمونديال بمباراة ودية مع غامبيا في أنطاليا في 29 مايو/أيار الجاري، قبل السفر إلى الولايات المتحدة.