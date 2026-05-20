فيديو احتفالات لاعبي أرسنال يلهب منصات التواصل والجماهير تحتل شوارع لندن

أطلق لاعبو نادي أرسنال العنان لاحتفالات هستيرية صاخبة داخل مقر النادي اللندني، فور الإعلان رسمياً عن تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" للمرة الـ14 في تاريخ النادي، لينتهي انتظار طويل دام 22 عاماً كاملة.

فيديو احتفالات لاعبي أرسنال يلهب منصات التواصل

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قفز وصراخ لاعبي "المدفعجية" وعناقهم الحار فور إطلاق صافرة نهاية مباراة ملاحقهم المباشر مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي الصادم (1-1) أمام مضيفه بورنموث، ليتبخر الفارق التنافسي رسمياً قبل جولة الختام.

شوارع لندن تشتعل بالاحتفالات

ولم تقتصر الأفراح على غرف ملابس اللاعبين؛ بل امتدت الشرارة لتشعل محيط ملعب "الإمارات" شمالي لندن، حيث تدفقت آلاف الجماهير المتعطشة للقب إلى الشوارع حاملة الأعلام والشماريخ الحمراء، محتفية باللقب الغائب عن خزائنهم منذ الموسم الأسطوري التاريخي (2003-2004) بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وكان أرسنال قد وضع يداً على الكأس الغالية مساء الاثنين، عقب فوزه الثمين على بيرنلي بهدف نظيف وقعه النجم الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 37، ليرتفع رصيده إلى 82 نقطة، مستغلاً تعثر كتيبة الإسباني بيب غوارديولا الليلة ليتجمد رصيد السيتي عند 78 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة، مما جعل مباراة أرسنال الأخيرة الأحد المقبل أمام كريستال بالاس بمثابة احتفالية شرفية.

تثبيت العرش التاريخي

بهذا التتويج التاريخي تحت قيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، ثبت أرسنال أقدامه في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية إنعاشاً لخزائنها بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 14 لقباً، خلف العملاقين مانشستر يونايتد وليفربول اللذين يتقاسمان الصدارة بـ20 لقباً لكل منهما.