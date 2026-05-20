غوارديولا يهنئ أرسنال بلقب البريميرليغ ويهاجم "الفار" ويزيد غموض مستقبله مع سيتي

أرتيتا (يمين) اقتنص لقب البريميرليغ من أستاذه غوارديولا (غيتي)
Published On 20/5/2026
آخر تحديث: 01:27 (توقيت مكة)

قدم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تهنئة رسمية ومؤثرة لمواطنه وتلميذه السابق ميكل أرتيتا ونادي أرسنال بعد تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" قبل جولة واحدة من النهاية، مستغلاً تعثر فريقه بالتعادل المخيب (1-1) أمام مضيفه بورنموث.

وجاء تعثر كتيبة الإسباني بيب غوارديولا الليلة ليتجمد رصيد السيتي عند 78 نقطة بفارق يتجاوز الـ3 نقاط المتبقية في الجولة الأخيرة، ويعلن أرسنال (82 نقطة) بطلاً رسمياً قبل موقعة الختام الأحد المقبل أمام كريستال بالاس.

غوارديولا يهنئ أرسنال باللقب

وفي تصريحات أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، أظهر الفيلسوف الإسباني روحاً رياضية عالية قائلاً: "بالنيابة عن نادي مانشستر سيتي، أهنئ أرسنال ومدربه أرتيتا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي. لقد استحقوا هذا الإنجاز الكبير بعد جهد وعمل شاق طوال الموسم".

غوارديولا يخرج حزينا من ملعب بورنموث (غيتي)

وعزا غوارديولا فقدان نقطتين حاسمتين أمام بورنموث إلى تلاحم المباريات والإرهاق البدني، مشيراً إلى أن المنافس حظي بـ 12 يوماً للاستعداد، في حين لم يملك فريقه سوى 3 أيام فقط عقب رحلة سفر شاقة.

غوارديولا يهاجم "الفار"

ولم تخلُ تصريحات بيب من تجديد هجومه على التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؛ حيث طالب بمراجعة لقطة تسلل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، قبل أن يضيف: "قاتلنا في ظل ظروف صعبة وبذل اللاعبون قصارى جهدهم طوال الموسم، لكننا لم نقدم ما يكفي الليلة وسجلنا هدفاً بعد فوات الأوان".

وفجّر غوارديولا بركاناً من التكهنات في وسائل الإعلام البريطانية بعدما راوغ بذكاء حول مستقبله مع "السيتيزنز"، رافضاً إعطاء إجابة حاسمة بشأن بقائه من عدمه، تزامناً مع التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله هذا الصيف بعد مسيرة حافلة دامت 10 سنوات كاملة.

غموض مستقبله مع مانشستر سيتي

وأوضح غوارديولا فلسفته في إدارة الأزمات بالقول: "ما يمكنني قوله إن عقدي يتبقى فيه عام واحد، ومن واقع خبرتي لا يمكن الإعلان عن قرارات مصيرية وسط المنافسة لتفادي أي عواقب سلبية على الفريق".

وأردف: "لن أكشف عن قراري عبر وسائل الإعلام، يجب أن أتحدث أولاً مع رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين لأن القرار سيكون مشتركاً، لكنني في النهاية أسعد رجل في العالم لوجودي في هذا النادي الاستثنائي".

المصدر: الألمانية

