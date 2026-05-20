اليويفا ينهي مسيرة مدرب كرة نسائية صوّر اللاعبات سرا داخل غرف الملابس

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارا صارما بإيقاف المدرب التشيكي بيتر فلاخوفسكي، مدرب كرة القدم النسائية، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة مدى الحياة؛ وذلك على خلفية إدانته بتصوير لاعباته سرا داخل غرف تبديل الملابس.

وأوضحت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة لـ (يويفا)، في بيان رسمي أصدرته يوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء في أعقاب تحقيقات موسعة شملت مزاعم سوء سلوك جسيم.

وأضاف البيان أن لجنة التحقيق في الجرائم الجنسية طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتمديد هذا الحظر ليشمل العالم أجمع، مع توجيه أمر مباشر للاتحاد التشيكي لكرة القدم بسحب رخصة التدريب الخاصة بفلاخوفسكي نهائيا.

خلفيات القضية وإدانات سابقة

وتعود فصول القضية المقلقة إلى عام 2023 عندما تفجرت بداخل نادي "سلوفاككو" التشيكي، حيث أدانت المحاكم التشيكية المدرب في مايو/أيار 2025، وحكمت عليه مبدئيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعه من التدريب محليا لمدة خمس سنوات، إثر ثبوت قيامه بتصوير لاعبات الفريق في غرف تبديل الملابس. وكان من بين الضحايا قاصرات تبلغ أعمارُهن 17 عاما.

وبحسب لائحة الاتهام التي تداولتها وسائل الإعلام التشيكية، فإن فلاخوفسكي -الذي سبق له الإشراف على تدريب منتخب التشيك للسيدات تحت 19 عاما- قد اعترف بالجرائم المنسوبة إليه وأبدى ندمه.

ترحيب بالقرار

وفي تعليق له على القرار، قال متحدث باسم نادي سلوفاككو: "هذه قضية بالغة الخطورة ومؤلمة للغاية، ظهرت للعلن في عام 2023 وكان لها أثر بالغ على نادينا، ولا سيما على اللاعبات المتضررات". مؤكدا أن النادي تحرك فور علمه بالادعاءات وأنهى تعاونه مع المدرب مباشرة، متخذا صفة الطرف المتضرر مع تقديم كامل الدعم والتعاون للجهات المختصة بحساسية واحترام شديدين.

من جانبه، رحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) (FIFPRO) بقرار العقوبة القارية والمطالبة بالحظر الدولي، مؤكدا في بيان رسمي: "تبعث هذه النتيجة برسالة قوية وضرورية مفادها أن السلوك المسيء وغير اللائق لا مكان له في عالم كرة القدم، وأن حماية سلامة وكرامة اللاعبين واللاعبات يجب أن تظل الأولوية القصوى على جميع مستويات اللعبة".