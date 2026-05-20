"لم يعودوا يضحكون علينا".. ساكا يثأر من المشككين وفينغر يبارك لجيل أرسنال الجديد

خرج النجم الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا، جناح نادي أرسنال، عن صمته ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي "المدفعجية"، مؤكداً أن زمن السخرية من الفريق قد ولى بلا رجعة، وذلك عقب ليلة تاريخية شهدت تتويج النادي اللندني بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) منذ 22 عاماً.

وجاء التتويج الرسمي لكتيبة المدرب ميكل أرتيتا بعد تعثر المطارد المباشر مانشستر سيتي بالتعادل (1-1) أمام بورنموث، مساء الثلاثاء، ليتسع الفارق إلى 4 نقاط كاملة قبل جولة واحدة من الختام، مما أطلق احتفالات صاخبة بدأت من مركز تدريب "لندن كولني" وصولاً إلى شوارع العاصمة ومحيط ملعب "الإمارات" التي اشتعلت بالشماريخ والألعاب النارية.

"لم يعودوا يضحكون علينا".. ساكا يثأر من المشككين

وكان أرسنال -الذي حل وصيفاً في المواسم الثلاثة الماضية- قد واجه اتهامات قاسية بـ"التفريط" (Choking) والهشاشة النفسية، خاصة بعد خسارته أمام سيتي (1-2) في 19 أبريل/نيسان الماضي، حيث شكك المراقبون في قدرته على الصمود. إلا أن الرد جاء قاصماً؛ إذ تعثر سيتي لاحقاً أمام إيفرتون وبورنموث، بينما انتفض أرسنال ليفوز بمبارياته الأربع التالية مع الحفاظ على نظافة شباكه بالكامل.

وفي مقطع فيديو حماسي نشره زميله يورين تيمبر عبر "إنستغرام"، صرخ ساكا مبتهجاً: "دعوني أقول لكم شيئاً.. اثنان وعشرون عاماً! كان هناك ضحك ومزاح، لكنهم لم يعودوا يضحكون بعد الآن".

وفي سياق متصل، ظهر اللاعب الشاب مايلز لويس-سكيلي، خريج أكاديمية "هيل إند" رفقة ساكا، وهو يحمل زجاجة الشامبانيا الاحتفالية قائلاً بسخرية: "لقد سمّونا مفرّطين.. والآن نحن من يحمل زجاجة البطل".

فينغر يبارك لجيل أرسنال الجديد

بهذا الإنجاز، انضم ميكل أرتيتا إلى النخبة التاريخية التي أحرزت اللقب لاعباً ومدرباً؛ وكان المدرب الإسباني قد وضع منذ توليه المسؤولية عام 2019 مجسماً مظلماً لكأس البريميرليغ في مركز التدريب، مشيراً للاعبين إلى أنه "لن يضيء إلا عندما نصبح أبطالاً"، وهو ما تحقق أخيراً.

وسارع الأسطورة الفرنسي أرسين فينغر، مهندس لقب "الفريق الذي لا يُقهر" عام 2004، لتهنئة ناديه السابق قائلاً في منشور رسمي: "أنجزتم المهمة. الأبطال يواصلون عندما يتوقف الآخرون.. هذا وقتكم، انطلقوا واستمتعوا بكل لحظة".

كما قدم غوارديولا، مدرب سيتي ومُعلم أرتيتا السابق، تهنئة رسمية مؤكداً أن أرسنال استحق اللقب نظير عمله الشاق.

متى يتسلم أرسنال كأس البريميرليغ؟

ومن المقرر أن يتسلم أرسنال كأس البطولة رسمياً الأحد المقبل بعد مواجهة جاره كريستال بالاس في جولة شرفية، قبل أن تطير البعثة اللندنية إلى العاصمة المجرية بودابست لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب في 30 مايو/أيار الجاري أمام باريس سان جيرمان، وعينهم على تحقيق ثنائية تاريخية غير مسبوقة في تاريخ النادي.