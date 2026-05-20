ثورة تصحيح.. ريال مدريد يستعد للتخلي عن 10 من نجومه وموقف فينيسيوس غامض

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لثورة تصحيح شاملة وهيكلة جذرية قد تعصف بالقوام الرئيسي للفريق الأول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن توجه النادي للاستغناء عما يصل إلى 10 لاعبين دفعة واحدة، عقب خروج الفريق لموسمين متتاليين دون تحقيق أي ألقاب.

وتنتظر هذه التغييرات الكبرى الضوء الأخضر من المدير الفني الجديد المتوقع قيادته لدفة "الميرنغي"، لتولي المهمة وإعادة بناء الفريق.

المعنيون بالرحيل

حراسة المرمى: يتصدر الأوكراني أندري لونين قائمة المغادرين؛ فبالرغم من أدائه الاستثنائي كلما سنحت له الفرصة، إلا أن إدارة النادي استقرت على ترقية الحارس الشاب خافي نافارو، بطل موقعة التتويج بدوري أبطال أوروبا للشباب، ليكون البديل القادم في الفريق الأول.

الدفاع: تأكد رحيل الثنائي المخضرم داني كارفاخال والنمساوي ديفيد ألابا بشكل مجاني عقب انتهاء عقودهما دون التوصل لاتفاق بالتجديد، في حين ضمن الألماني أنطونيو روديغر البقاء لعام إضافي بعد تمديد عقده مؤخرًا.

تأكد رحيل الثنائي المخضرم داني كارفاخال والنمساوي ديفيد ألابا بشكل مجاني عقب انتهاء عقودهما دون التوصل لاتفاق بالتجديد، في حين ضمن الألماني أنطونيو روديغر البقاء لعام إضافي بعد تمديد عقده مؤخرًا. الأطراف: يبحث النادي عن مخرج لأحد ظهيري الجبهة اليسرى؛ وتتجه النية أساسًا للتخلي عن فران غارسيا، لا سيما بعد الصخب الإيجابي الذي صاحب صفقة انضمام ألفارو كاريراس الصيف الماضي. أما الفرنسي فيرلاند ميندي، فنظرًا لإصابته الخطيرة الأخيرة وخضوعه لجراحة، فإن الخيار الأقرب هو التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء عقده، وسط غموض حول تاريخ نهاية العقد الفعلي وما إذا كان ينتهي العام المقبل أم يمتد حتى عام 2028.

خط الوسط: يقع ثلاثة لاعبين تحت المجهر؛ أولهم داني سيبايوس الذي يدخل عامه الأخير مع النادي ويسعى الميرنغي لتسويقه مبكرًا. يليه الثنائي إدواردو كامافينغا وفيديريكو فالفيردي؛ حيث يرى النادي أن أداء النجم الفرنسي لم يرتقِ للتوقعات المنتظرة، بينما تأتي وضعية الدولي الأوروغوياني كارتداد مباشر لتبعات "حادثة تشواميني". ولن يجد ريال مدريد صعوبة في تسويق هذا الثنائي، مع توقعات بجني مبالغ طائلة من بيعهما.

الهجوم: بعد توهجه اللافت في كأس العالم للأندية وتلقيه ثقة كبيرة في فترة تشابي ألونسو، تراجع دور غونزالو بشكل ملحوظ تحت قيادة أربيلوا ولم يبدأ في المشاركة الفعلية إلا مع أواخر الموسم الحالي.

ما مصير فينيسيوس؟

تبقى علامة الاستفهام الكبرى معلقة فوق رأس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران 2027 دون وجود أي مؤشر رسمي على التجديد حتى الآن؛ مما يضع إدارة ريال مدريد أمام خيار حرج: إما بيعه الصيف الحالي، أو المخاطرة برحيله مجانًا بنهاية الموسم المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن بقاءه في العاصمة الإسبانية.