مورينيو يفتح الباب أمام تشافي للعودة إلى التدريب

يقترب الإسباني تشافي هيرنانديز المدرب السابق لبرشلونة، من خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية بدءًا من الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "ريكورد" (Record) البرتغالية أن اسم تشافي يتصدر قائمة المدربين المرشحين لخلافة جوزيه مورينيو لتدريب بنفيكا، إذا قرر الأخير الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

تشافي مرشح لقيادة بنفيكا

وتدرس إدارة بنفيكا برئاسة روي كوستا جميع السيناريوهات الممكنة إذا قرر مورينيو الرحيل كما هو متوقع إلى ريال مدريد، وبالتالي وضعت على الطاولة أسماء العديد من المدربين للتعاقد مع أحدهم في مقدمتهم تشافي.

وبحسب "ريكورد" فإن خيار تشافي يعد الأسهل من حيث المبدأ بالنسبة لإدارة بنفيكا، على اعتبار أنه بلا وظيفة منذ رحيله عن برشلونة صيف عام 2024، على عكس البقية المرتبطين مع أنديتهم.

من جانبها ترى صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن أسلوب تشافي يتماشى مع الهوية الكروية التقليدية لبنفيكا، القائمة تاريخيًا على اللعب الهجومي والسيطرة على الكرة.

ويعتمد تشافي أيضًا وبشكل واضح على اللاعبين الشباب من أكاديمية النادي تمامًا كما فعل مع برشلونة، ويعد هذا الاتجاه من أكثر الجوانب التي تحظى بالتقدير لدى مسؤولي بنفيكا.

ومنذ اعتزاله كرة القدم عام 2019 واتجاهه إلى مجال التدريب، خاض تشافي تجربتين تدريبيتين الأولى مع السد القطري في الفترة التي تلت اعتزاله مباشرة حتى عام 2021.

أما الثانية والأخيرة حتى الآن فكانت مع فريقه الأم برشلونة في الفترة من عام 2021 حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقاد تشافي السد للتتويج بـ6 ألقاب محلية، إلى جانب لقبين مع برشلونة هما الدوري الإسباني 2022-2023 وكأس السوبر الإسباني.

أسماء أخرى

ومن بين الخيارات الأخرى على طاولة بنفيكا، الإسباني أندوني إيراولا الذي سيغادر بورنموث بنهاية الموسم الحالي رغم ارتباط اسمه بتدريب باير ليفركوزن.

ويفضل كوستا التعاقد مع ماركو سيلفا المدرب الحالي لفولهام بسبب خبرته الكبيرة في كرة القدم البرتغالية إضافة إلى الأسلوب الهجومي الذي فرضه مع الفريق اللندني، لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل سعي النادي الإنجليزي لتجديد عقده.

ومن بين الأسماء الأخرى روبن أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد، وتياغو موتا، لكن كل ذلك مرتبط بما سيحدث مع مورينيو.