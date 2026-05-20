بسبب إيبولا.. منتخب الكونغو الديمقراطية يخضع لبروتوكول صارم في كأس العالم

ستسمح الولايات المتحدة لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسفر والمشاركة في كأس العالم، عبر منح استثناء من حظر دخول مرتبط بتفشي فيروس إيبولا، وفق ما أكده مسؤول أمريكي.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: "نتوقع أن يتمكن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من المشاركة في كأس العالم".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على دخول غير الأمريكيين الذين تواجدوا خلال آخر 21 يوماً في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، في إطار تدابير مرتبطة بتفشي المرض الفتاك.

وأوضح المسؤول أن منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو المنتخب الوحيد من الدول الثلاث الذي تأهل إلى الحدث الكروي الأكبر، كان قد أجرى استعداداته في أوروبا، ما قد يجعله خارج نطاق الحظر في الأصل.

وأضاف أنه إذا تواجد اللاعبون فعلياً داخل الأراضي الكونغولية خلال آخر 21 يوماً، فسيخضعون لإجراءات فحص صارمة تشمل العزل والمراقبة الصحية، على غرار ما يُطبق على المواطنين الأمريكيين العائدين، من دون أن يصل ذلك إلى حد المنع الكامل.

وتابع: "نعمل على إدخالهم ضمن بروتوكول مماثل من الفحوصات والعزل المؤقت للمواطنين والمقيمين الدائمين العائدين".

وأشار المسؤول إلى أن هذا الاستثناء لن يشمل الجماهير القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساندة منتخبها في البطولة.

وخلال المونديال الذي سينطلق يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، سيلعب منتخب "الفهود" في المجموعة الـ11 التي تضم منتخبات البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.