بالفيديو.. الزمالك يفوز بلقب الدوري المصري وترتيب صادم للأهلي

تُوِّج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بفوزه 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لمجموعة التتويج اليوم الأربعاء.

وكان الزمالك يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز ضد سموحة.

لكنه اختتم مشواره في الدوري بالفوز بفضل هدف عدي الدباغ في بداية الشوط الأول، فيما أهدر سيراميكا ركلة جزاء بعد الاستراحة.

بهذه النتيجة، ينهي الزمالك الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب الذي ضمن التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد فوزه 2-1 على ضيفه سموحة.

وصدم الترتيب جماهير الأهلي لأنه حل في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، أي أن صاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال لن يشارك في البطولة القارية الأولى للأندية الأفريقية.

وأصبح رصيده 53 نقطة بعد فوزه 2-0 على مضيفه المصري. ولعب الأهلي أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين في الدقيقة 38.

وفي المباراة الثالثة، فاز بيراميدز 2-1 على سموحة لكنه أخفق في تحقيق حلمه بالتتويج بالدوري المصري.