اليويفا يعلن نظاما ثوريا جديدا لدوري الأمم والتصفيات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، عن حزمة تعديلات هيكلية وثورية غير مسبوقة ستغير وجه مسابقتي دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس أوروبا اعتباراً من عام 2028، متبنياً نظاماً هجيناً شبيهاً بالصيغة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا (النظام السويسري).

وجاء الإعلان الرسمي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في مدينة إسطنبول التركية، حيث من المقرر أن تخضع الصياغة الجديدة لـ"تنقيح" أخير في سبتمبر/أيلول المقبل قبل اعتمادها رسمياً بشكل نهائي.

اليويفا يعلن نظاما ثوريا جديدا لدوري الأمم

المسابقة التي انطلقت عام 2018 وتُقام دورياً كل عامين، ستشهد تحولاً جذرياً اعتباراً من نسخة 2028؛ حيث سيتم تقليص درجاتها من أربعة مستويات إلى ثلاثة مستويات فقط، يضم كل مستوى منها 18 منتخباً.

وفي مرحلة المجموعات المصغرة، سينقسم كل مستوى إلى 3 مجموعات (تضم كل منها 6 منتخبات). وسيلعب كل منتخب 6 مباريات كالتالي:

مواجهة أربعة خصوم مختلفين من مباراة واحدة (مباراتين على أرضه ومباراتين خارجها أمام منتخبات من أوعية أخرى).

مواجهة خصم واحد بنظام الذهاب والإياب (أمام منتخب من نفس وعائه).

وأكد اليويفا أن المسابقة ستختتم بنظامها المعتاد عبر الدور ربع النهائي، يليه دور نهائي حاسم بمشاركة 4 منتخبات، إلى جانب ملحق مباريات فاصلة لتحديد الصعود والهبوط بين المستويات.

التصفيات المونديالية والقارية

بالتوازي مع تغيير دوري الأمم، فجّر اليويفا مفاجأة بإعادة هيكلة تصفيات كأس أوروبا (اليورو) وتصفيات كأس العالم، وتحويلها إلى "بطولتين بحسب الدرجة" على أن ترتبط نتائجها ارتباطاً وثيقاً بدوري الأمم:

الدرجة الأولى (36 منتخباً):

تضم المنتخبات المتواجدة في المستويين الأول والثاني من دوري الأمم. وتنقسم بالقرعة إلى 3 مجموعات (كل مجموعة تضم 12 منتخباً من ثلاثة أوعية). ويخوض كل منتخب 6 مباريات أمام 6 خصوم مختلفين (مباراتان ضد منتخبين من كل وعاء)، وهو محاكاة كاملة لنظام الأندية الأوروبية الحالي.

الدرجة الثانية (18 أو 19 منتخباً):

تضم المنتخبات المتبقية، وسيرتفع العدد إلى 19 منتخباً في حال تم رفع الحظر الدولي عن روسيا والمستمر منذ عام 2022. وتُلعب هذه الدرجة بنفس نظام المستوى الثالث لدوري الأمم (3 مجموعات).

آلية التأهل

ولبلوغ نهائيات كأس العالم أو كأس أوروبا، حدد "اليويفا" مساراً تكتيكياً واضحاً:

التأهل المباشر: يذهب حصراً للمنتخبات الأعلى ترتيباً في مجموعات الدرجة الأولى.

الملحق والمقاعد المتبقية: تُحسم من خلال مباريات فاصلة ومتاحة لمنتخبات الدرجة الثانية، مما يمنح المنتخبات الأقل تصنيفاً فرصة عادلة للمنافسة.

وقال ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "الصيغ الجديدة ستحسّن التوازن الفني في المسابقات، وتقضي على المباريات الهامشية الودية، وتقدم مزيداً من الجاذبية والديناميكية للجماهير والشركات الراعية، مع ضمان فرصة عادلة للجميع دون إضافة مواعيد جديدة ترهق الروزنامة الدولية المثقلة".