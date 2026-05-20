الهلال يصدم برشلونة في صفقة كانسيلو ويشترط لإتمام صفقة المدافع البرتغالي

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية أن المفاوضات بين ناديي برشلونة الإسباني والهلال السعودي بشأن المدافع البرتغالي جواو كانسيلو دخلت نفقا معقدا من صراع الإرادات؛ إذ يبدي الزعيم السعودي حزما شديدا في شروطه المالية للتخلي عن اللاعب، مستندا إلى موقفه القانوني القوي.

ويعول النادي الكتالوني بشكل أساسي على كانسيلو في مشروعه الرياضي للموسم الجديد (2026-2027)؛ بعدما أقنع أداؤه اللامتناهي في المراحل الأخيرة من الموسم المدرب الألماني هانسي فليك، الذي وجه المدير الرياضي ديكو بضرورة حسم التعاقد معه بصفة نهائية. ورغم حماس المدافع البرتغالي لإتمام الخطوة، فإن إدارة الهلال -صاحبة الحقوق- أغلقت الباب أمام أي رحيل مجاني أو "بأقل الأسعار".

الهلال يصدم برشلونة في صفقة كانسيلو

ويتولى وكيل أعمال اللاعب، البرتغالي الشهير خورخي مينديز، مناقشة مستقبله لتحديد وجهته المقبلة. ويتزامن ذلك مع ترتيبات الهلال لتعيين مدير رياضي أجنبي جديد، سيكون مكلفا بشكل مباشر بإدارة ملف الانتقالات والراحلين عن الفريق.

وعلى الرغم من انزعاج الإدارة السعودية من إصرار المدافع البرتغالي على عدم العودة لصفوف الفريق، فإنها أبلغت مينديز بقرار رسمي حاسم: "لا نية للتفاوض على إعارة جديدة، والرحيل لن يكون إلا ببيع نهائي يحقق أقصى فائدة مالية ممكنة للنادي"، مستفيدة من امتداد عقد اللاعب في الرياض حتى صيف عام 2027.

الهلال يضغط بالعروض الأوروبية

وفي محاولة لزيادة الضغط على إدارة خوان لابورتا التي تعاني اقتصاديا، يتجه الهلال لاستغلال اهتمام أندية أوروبية أخرى بضم كانسيلو لخلق مزاد علني؛ حيث تصر الإدارة على التوصل إلى اتفاق مالي مرض يعوض حجم الاستثمار في اللاعب.

ويرى مراقبون أن الهلال سيضع برشلونة بين خيارين: إما دفع القيمة السوقية كاملة، أو السماح ببيع اللاعب للأندية الأوروبية المنافسة، وهي المناورة التي تضع وكيل اللاعبين خورخي مينديز في اختبار صعب لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.