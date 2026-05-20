6 من أصل 8.. المدربون الإسبان يكتسحون النهائيات الأوروبية

في موسم أوروبي كروي يُمكن وصفه بالمحبط بالنسبة للأندية الإسبانية، وجدت الكرة الإسبانية عزاءها في مدربيها الذين يفرضون هيمنتهم بوضوح على المشهد الختامي للمسابقات القارية هذا الموسم.

وتحولت نهائيات المسابقات الأوروبية للرجال والنساء على حد سواء، إلى ساحات تحمل البصمة الفنية الإسبانية بامتياز.

وتقتصر المسابقات الأوروبية لكرة القدم للسيدات على بطولة دوري الأبطال، إذ لا توجد بطولتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر أسوة بالرجال.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن 6 مدربين من أصل 8 سيقودون الفرق في أربعة نهائيات قارية (رجال ونساء) هم مدربون إسبان بنسبة تصل إلى 75%.

وترى الصحيفة أن ذلك "يعكس المكانة المتصاعدة للمدرسة التدريبية الإسبانية وقدرتها على فرض أسلوبها الهجومي وشخصيتها التكتيكية في أوروبا".

دوري الأبطال بنكهة إسبانية خالصة

احتكر المدربون الإسبان النجاح الأوروبي في دوري الأبطال لفئتي الرجال والنساء على حد سواء.

وقاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال فريقه للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة، بالفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وبعد يوم واحد فقط جاء الدور على مواطنه لويس إنريكي الذي أزاح مع فريقه باريس سان جيرمان عقبة بايرن ميونخ في المربع الذهبي بانتصاره عليه 6-5 في مجموع المباراتين.

وتُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للرجال بين أرسنال وباريس سان جيرمان يوم السبت 30 مايو/أيار الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتكرّر الأمر في فئة السيدات، حيث سيتواجد على الخطوط مدربان إسبانيان في المباراة النهائية لدوري الأبطال التي ستجمع بين فريقي أولمبيك ليون وبرشلونة.

ومن طرف ليون يتواجد المدرب الإسباني جوناثان خيرالديز الذي قاد الفريق الفرنسي لإقصاء أرسنال حامل اللقب من نصف النهائي.

أما برشلونة فيصل إلى النهائي السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد تجاوزه عقبة بايرن ميونخ رفقة مدربه الإسباني بيري روميو.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات بين أولمبيك ليون وبرشلونة يوم السبت 23 مايو/أيار الجاري بملعب "أوليفول" بالعاصمة النرويجية أوسلو.

الدوري الأوروبي

أما في المسابقة القارية الثانية من حيث القوة والأهمية، فإن الحضور الإسباني سيكون ممثلاً بالمدرب أوناي إيمري، الذي يشرف على تدريب أستون فيلا الإنجليزي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويلتقي أستون فيلا بنظيره فرايبورغ بقيادة مدربه الألماني جوليان شوستر، اليوم الأربعاء على ملعب بشكتاش بارك في مدينة إسطنبول التركية.

وبلغ أستون فيلا النهائي على حساب مواطنه نوتنغهام فورست (4-1 في مجموع المباراتين)، بينما تجاوز فرايبورغ عقبة سبورتنغ براغا (4-3).

دوري المؤتمر الأوروبي

لن يقتصر التمثيل الإسباني في البطولة التي دشّنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأول مرة في موسم 2021-2022، على وجود المدرب إينيغو بيريز الذي قاد بدوره رايو فاليكانو لأول نهائي أوروبي في تاريخ النادي الإسباني.

ويواجه رايو فاليكانو في النهائي نظيره كريستال بالاس الإنجليزي الذي يدربه النمساوي أوليفر غلاسنر، يوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026 على ملعب ريد بول أرينا معقل نادي لايبزيغ.

وتأهل رايو فاليكانو إلى النهائي على حساب ستراسبورغ (2-0)، أما كريستال بالاس فحقق ذلك على أنقاض شاختار دونيتسك (5-2).