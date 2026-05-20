الفيفا يعتزم حظر "علم ما قبل الثورة" الإيراني في مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية عن توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو تجديد قرار حظر دخول المشجعين بالأعلام الإيرانية التي تعود لما قبل الثورة، أو أي ملابس تحمل رموزا مرتبطة بها، وذلك خلال نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" (The Athletic) أن هذا التوجه يأتي استجابة لمطالب سابقة قدمها الاتحاد الإيراني لكرة القدم لضمان مشاركته في البطولة، والتي تضمنت ضرورة "احترام العلم الوطني الرسمي" الحالي للجمهورية الإسلامية.

الاستناد إلى مدونة قواعد السلوك

في رده على استفسارات حول السماح برموز ما قبل عام 1979، أحال "فيفا" السائلين إلى المادة 3.1.24 من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاعب، والتي تنص بوضوح على حظر: "أي مواد ذات طبيعة سياسية أو مسيئة أو تمييزية، تحتوي على كلمات أو رموز تهدف إلى التمييز ضد دولة أو شخص أو مجموعة بسبب الرأي السياسي أو الأصل القومي أو أي أسس أخرى".

ويصنف الاتحاد الدولي العلم القديم (الذي يحمل شعار الأسد والشمس) رمزا يحمل دلالات سياسية قد تؤدي إلى توترات داخل الملاعب، مما يجعله يندرج تحت قائمة المواد المحظورة.

الفارق بين العلمين

تتمحور الخلافات الرمزية حول الهوية البصرية للعلم الإيراني:

علم ما قبل الثورة: يتكون من الألوان الأخضر والأبيض والأحمر، ويتوسطه شعار "الأسد والشمس".

العلم الحالي: يحتفظ بذات الألوان، لكنه يحمل في منتصفه شعار الجمهورية الإسلامية وعبارات "الله أكبر" على الحواف، وهو العلم الذي اعتُمد بعد ثورة عام 1979.

المنع في مونديال قطر 2022

يُعد هذا القرار، في حال تطبيقه رسميا، امتدادا للإجراءات التي شهدتها ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، حيث مُنع عدد من المشجعين من إدخال الأعلام القديمة أو ارتداء قمصان تحمل رسائل سياسية مناهضة للحكومة الإيرانية.

وتسعى "فيفا" من خلال هذه القيود إلى الحفاظ على ما تصفه بـ"حيادية الملاعب" وتجنب تحويل المدرجات إلى ساحات للاحتجاج السياسي، تماشيا مع لوائحها التي تمنع الشعارات السياسية في المنافسات الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يتخذ المنتخب الإيراني من مدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية مقرا له خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وسيواجه "تيم ملي" منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في منافسات المجموعة السابعة، على أن يستهل مشواره بلقاء نيوزيلندا في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 يونيو/حزيران 2026.