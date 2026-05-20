أساطير الكرة الإنجليزية يهنئون أرسنال بعد الفوز بالبريميرليغ.. ماذا قالوا؟

تسابق عدد من المدربين واللاعبين السابقين على تهنئة نادي أرسنال بتتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي لموسم (2025-2026) قبل جولة من النهاية، وذلك لأول مرة منذ 22 عاماً، مستفيداً من تعثر ملاحقه مانشستر سيتي، الذي اكتفى بالتعادل (1-1) مع مضيفه بورنموث، مساء الثلاثاء.

أساطير الكرة الإنجليزية يهنئون أرسنال

وكتب آلان شيرار نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق وأحد الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، عبر حسابه على إكس: "تهانينا لأرسنال.. الفريق الأفضل هو من فاز هذا الموسم".

وكتب ديفيد سيمان حارس أرسنال السابق: "أبطال الدوري الإنجليزي، يا لها من لحظة، يا له من موسم ملحمي".

وكتب المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، تهنئة لفريقه السابق أرسنال حيث قال عبر إكس: "لا أستطيع وصف مشاعري الآن. كرة القدم دائماً ما تكافئ من يؤمن بها، إلى الجماهير التي لم تتخل عن إيمانها، أنتم تستحقون هذا. أرسنال؛ النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنتم تستحقون هذا. اللاعبون وكل من ساهم في هذا الإنجاز، أنتم تستحقون هذا. تهانينا لأفضل ناد في العالم".

أما واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق فقد تحدث عن فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً بعبارات مؤثرة.

وقال في تصريحات عبر شبكة (تي إن تي): "هذا الفريق بصراحة، أشعر بالتعاطف الشديد معهم الآن. لسنوات طويلة، وصفهم الناس بالضعف والهشاشة والتردد. في كل موسم كانت العبارات -حافظوا على تواضعكم-، أظهروا بعض العزيمة، طوروا قوتكم، إنهم ليسوا مؤهلين للحظات الحاسمة".

وكان سيتي قد فشل في مواصلة ملاحقته لأرسنال حتى الجولة الأخيرة، ليكتفي بالتعادل مع مضيفه بورنموث في مباراة الجولة السابعة والثلاثين.

إعلان

تقدم الفرنسي إيلي غونيور بهدف أول لبورنموث أصحاب الأرض في الدقيقة 39.

ثم تعادل النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع هذا التعادل رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي توج بأول ألقابه منذ موسم (2003-2004).

أما بورنموث فقد رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، المؤهل لدوري أبطال أوروبا.