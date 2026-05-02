7 دوريات أوروبية يشتعل فيها الصراع على لقب الدوري.. تعرف عليها

بينما حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لصالحه واقتربت أندية أخرى من الحسم كالإنتر في إيطاليا وبرشلونة في إسبانيا وباريس في فرنسا، ترفض سبعة دوريات أخرى الإفصاح عن بطلها، واعدة الجماهير بإثارة تمتد حتى الدقيقة الأخيرة.

الدوري الإنجليزي (البريميرليغ)

يتصدر المشهد التنافس الشرس بين مانشستر سيتي وأرسنال.

أرسنال بفوزه، اليوم السبت، على ضيفه فولهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة رفع رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة بخلاف مواجهة إيفرتون، الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

هذا يعني أن الفريقين في سباق حسابي معقد قد لا يُحسم إلا في اليوم الأخير من الموسم بعد شهر من الآن.

الدوري الأسكتلندي

يشهد هذا الموسم حدثا استثنائيا، حيث يهدد نادي هارتس احتكار القطبين سلتيك ورينغرز المستمر منذ موسم 1984-1985.

يتصدر هارتس الترتيب بفارق 3 نقاط عن سلتيك و4 نقاط عن رينغرز.

تتبقى الآن 4 مباريات قبل اختتام الدوري، والمثير أن الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة مباشرة بين هارتس وسلتيك، مما يجعلها بمثابة "نهائي كؤوس" على لقب الدوري.

الدوري النمساوي

يُطبق الدوري النمساوي نظاما فريدا بتقسيم الدوري وتقليص النقاط إلى النصف.

يتساوى لاسك وشتورم غراتس في الصدارة برصيد 30 نقطة، يليهما ريد بول سالزبورغ برصيد 28 نقطة. المواجهات الحاسمة: تتبقى 3 جولات؛ سيلتقي سالزبورغ مع شتورم غراتس الأسبوع المقبل، ثم يستضيف لاسك فريق سالزبورغ في الجولة قبل الأخيرة، مما يعني أن اللقب قد يتنقل بين الثلاثة حتى اللحظة الأخيرة.

الدوري الدنماركي

بعد تعادل سلبي مثير، الأحد الماضي، استمر الصراع بين ميتييلاند وإيه جي إف.

مع تبقي 3 مواجهات، يتساوى الفريقان بـ58 نقطة لكل منهما، مع صدارة مؤقتة لميتييلاند بفارق الأهداف.

الدوري البولندي (إكستراكلاسا)

لا تقتصر الإثارة في بولندا على البطل فحسب، بل تشمل صراع الهبوط أيضا.

في القمة: يفصل بين المتصدر ليخ بوزنان وملاحقه غورنيك زابرزي (الذي انتصر مؤخرا على ياغيلونيا) 3 نقاط فقط.

رغم الصدارة، فإن ليخ بوزنان فاز في أقل من نصف مبارياته هذا الموسم، مما يجعل الجولات الأربع المتبقية مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى لصاحب المركز الرابع الذي يبتعد بـ6 نقاط.

الدوري الروسي

رغم الحظر الأوروبي، تشتعل المنافسة محليا بضراوة حيث يتقدم كراسنودار بنقطة واحدة فقط على زينيت مع تبقي 3 مباريات.

كراسنودار أظهر صلابة مذهلة بخسارته مباراة واحدة فقط من أصل آخر 18 مواجهة، لكن زينيت يترقب أي تعثر لخطف اللقب في الأمتار الأخيرة.

الدوري المجري

بعد فوز إيتو على فيرينكفاروش (الذي يدربه النجم روبي كين)، اتسع الفارق إلى 3 نقاط، لكنه عاد وتقلص سريعا إلى نقطة واحدة فقط لصالح إيتو، بعد تعادله الأخير مع ديبريسين وفوز فيرينكفاروش على باكس، مما سيشعل المنافسة في الجولتين المتبقيتين.