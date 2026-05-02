ناد يطلب الهبوط إلى "الدرجة الأدنى" والاتحاد الإنجليزي يحسم الجدل

COVENTRY, ENGLAND - JANUARY 29: The players and match officals walk out for the start of the Vitality Women's FA Cup fourth round match between Coventry United and Hashtag United at Butts Park Arena on January 29, 2023 in Coventry, England.
فريقا هاشتاغ يوناتيد وكوفنتري خلال إحدى مواجهات كأس الإتحاد الإنجليزي (غيتي)
Published On 2/5/2026
آخر تحديث: 22:16 (توقيت مكة)

تجنّب نادي هاشتاغ يونايتد أي عقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رغم أنه قدّم طلبا رسميا غير معتاد للهبوط من الدوري.

وكان النادي الذي يتخذ من مقاطعة إسيكس مقرا له قد قدّم في مارس/آذار الماضي، طلبا رسميا للهبوط من دوري إيستميان الممتاز لأسباب مالية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الوسط الكروي.

وطلب النادي الانتقال إلى درجة أدنى (دوري شمال إيستميان) بغض النظر عن مركزه في جدول الترتيب.

لكن الفريق أنهى الموسم في منطقة الهبوط بعد خسارته (2-1) أمام دولويتش هاملت في الجولة الأخيرة، ليهبط بشكل طبيعي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أنه لن يفرض أي عقوبة، موضحا أن العقوبات مثل منع الصعود لمدة عام تُطبّق عادة على الأندية التي تطلب الهبوط الطوعي للاستفادة المالية، لكن بما أن هبوط هاشتاغ يونايتد حدث بشكل طبيعي، فسيكون بإمكانه المنافسة على الصعود في الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان: "تلقينا تأكيدا رسميا من الاتحاد الإنجليزي بأننا سنهبط بشكل طبيعي إلى الدرجة الرابعة لموسم 2027/2026، وبالتالي سنكون مؤهلين للصعود مرة أخرى إذا حققنا ذلك".

من جانبه، دافع مؤسس النادي ورئيسه سبنسر أوين بشدة عن القرار، قائلا: "في الذكرى العاشرة للنادي، جلست مع اللاعبين وقلت لهم شيئا صعبا. طلبنا الهبوط الطوعي لأننا نعتقد أنه الأفضل للمستقبل".

وأضاف "كرة القدم أصبحت تعتمد بشكل مفرط على المال، والنظام المالي غير مستدام في معظم المستويات".

وتابع "نريد المنافسة بأفضل اللاعبين، لكن ليس على حساب وظائف الموظفين أو استمرارية مشروعنا".

وأوضح أن خفض الدرجة سيوفر ميزانية أكبر لإعادة استثمارها في تطوير النادي، مؤكدا: "هذا ليس هبوطا.. هذه ثورة. قد يكون أفضل قرار اتخذناه على الإطلاق".

المصدر: الصحافة البريطانية
