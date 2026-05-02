مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة

قد تشهد الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم تتويج برشلونة باللقب للمرة الـ29 في تاريخه، ولكن بشرط فوزه على أوساسونا في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، وتعثر ريال مدريد أمام إسبانيول غدا الأحد المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، مع تبقي أربع جولات فقط بعد هذه المرحلة.

والسيناريو واضح ومباشر، وهو فوز برشلونة على أوساسونا، مع تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، سواء بالخسارة أو التعادل، ما يعني تتويج برشلونة رسميا باللقب دون انتظار حتى نهاية الموسم.

وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة، بينما سيتجمد أو يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 74 أو 75 نقطة على أقصى تقدير، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 13 أو 14 نقطة، وهو فارق يستحيل تعويضه مع بقاء 12 نقطة فقط متاحة في آخر أربع مباريات.

وبهذا الشكل، يمكن أن يتحول، غدا الأحد، إلى لحظة تتويج مبكر، حتى قبل خوض مباراة الكلاسيكو المنتظرة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني هو اليوم السبت 2 مايو/أيار 2026، على ملعب إل سادار.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وبرشلونة

beIN SPORTS 1

