الأهلي يكشف طبيعة إصابة تريزيجيه بعد موقعة الزمالك

Al Ahly's Trezeguet in action during the Club World Cup group A soccer match between Palmeiras and Al Ahly in East Rutherford, N.J., Thursday, June 19, 2025. (AP Photo/Seth Wenig)
اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم (أسوشيتد برس)
Published On 2/5/2026

أعلن نادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعبه محمود حسن (تريزيجيه) بجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى.

وذكر الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن إصابة اللاعب استلزمت تقطيب جرحه بخمس غُرز، وأكد طبيب الفريق أن حالة تريزيجيه مطمئنة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة القمة أمام مضيفه الزمالك في مرحلة التتويج بالدوري المصري أمس.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-صفر ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 47 نقطة وينعش آماله في التتويج بالبطولة. ويتأخر الأهلي بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر وبيراميدز ثاني الترتيب اللذين يمتلكان 50 نقطة.

وأضاع تريزيجيه ركلة جزاء سددها في القائم الأيسر، بينما سجل أشرف بنشرقي هدفين وحسين الشحات هدفا للفريق.

المصدر: الجزيرة
إعلان