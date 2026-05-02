الأهلي يكشف طبيعة إصابة تريزيجيه بعد موقعة الزمالك
Published On 2/5/2026
أعلن نادي الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إصابة لاعبه محمود حسن (تريزيجيه) بجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى.
وذكر الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن إصابة اللاعب استلزمت تقطيب جرحه بخمس غُرز، وأكد طبيب الفريق أن حالة تريزيجيه مطمئنة.
وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة القمة أمام مضيفه الزمالك في مرحلة التتويج بالدوري المصري أمس.
وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-صفر ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 47 نقطة وينعش آماله في التتويج بالبطولة. ويتأخر الأهلي بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر وبيراميدز ثاني الترتيب اللذين يمتلكان 50 نقطة.
وأضاع تريزيجيه ركلة جزاء سددها في القائم الأيسر، بينما سجل أشرف بنشرقي هدفين وحسين الشحات هدفا للفريق.
المصدر: الجزيرة