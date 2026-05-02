"كانت أسئلة صعبة".. كواليس اجتماع مدرب نيوكاسل مع الملاك السعوديين

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، ثقته بأن الداعمين السعوديين للنادي الإنجليزي لكرة القدم ما زالوا يقفون بثبات خلف جهود ترسيخ مكانته كأحد أفضل أندية العالم.

وأوضح المدرب، البالغ من العمر 48 عاما، أنه أجرى مناقشات "بناءة" مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة تبلغ 85% في نيوكاسل.

ويشغل الرميان أيضاً منصب رئيس النادي الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري بعد 34 جولة.

وقال هاو إنه يعتقد أن داعمي نيوكاسل ما زالوا ملتزمين بالرؤية التي تبنّوها عندما تولوا السيطرة على النادي في "سانت غيمس بارك" في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعما إذا كان قد تلقى أي ضمانات بشأن الدعم المالي المستقبلي للصندوق، قال هاو: "لا، ولم أسعَ إلى ذلك أيضا"، مضيفا: "لكن ما كان واضحاً هو العزم على النجاح والاستمرار في تنمية النادي على الأصعدة كافة".

وتابع: "الرغبة لم تتغير في محاولة الوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي، والسعي إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب بشكل منتظم… إنهم طموحون جداً فيما يخص نادي كرة القدم".

وقال: "كانت محادثات صعبة وأسئلة صعبة، لكن هذا جزء من العملية".

وأضاف: "هذه الاجتماعات أعقدها كل عام بغض النظر عن مركزنا في الدوري؛ حيث يتم تحديك واستجوابك بشأن بعض القرارات التي اتخذتها، وكيف وصلنا إلى مواقف معينة، ثم تشرح العملية التي تقف خلف ذلك".

وأردف هاو قائلا: "هذا العام، بالطبع، كانت الأسئلة أصعب قليلاً بسبب موقعنا في جدول الترتيب، ولا يمكن تجاهل ذلك".

واعترف هاو بأن مشوار نيوكاسل في الدوري هذا الموسم كان مخيبا للآمال، بعدما قاد الفريق سابقا إلى دوري أبطال أوروبا، وأنهى في الموسم الماضي انتظارا دام عقودا للفوز بلقب كبير، في إشارة إلى فوز نيوكاسل بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على ليفربول (2-1) في المباراة النهائية على استاد ويمبلي.

وكان مستقبل هاو نفسه محور نقاش واسع في الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من تسع هزائم في 12 مباراة بالدوري، ما ترك نيوكاسل في المركز الرابع عشر وبفارق ثماني نقاط عن مراكز الهبوط.

وأكد المدرب الذي يستضيف فريقه برايتون، غدا السبت، أنه ما زال يركز بالكامل على قيادة النادي إلى الأمام، وختم قائلا: "يجب أن أحافظ على هذه الثقة؛ فلا أعتقد أن غياب الرؤية طويلة الأمد يخدم أي طرف، لكننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات".