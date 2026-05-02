"كاف" يعلن عن مواعيد افتتاح ونهائي كأس أمم أفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد افتتاح ونهائي النسخة التاريخية من كأس أمم أفريقيا، التي ستقام عام 2027، في ثلاث دول، وهي كينيا، تنزانيا وأوغندا.

وأكد "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن البطولة ستقام في فصل الصيف، مشيرا إلى أن مباراة الافتتاح ستقام يوم 19 يونيو/حزيران 2027، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو/تموز من نفس العام.

ونوه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضا إلى أنه سيعلن عن البلد الذي سيحتضن الافتتاح والمباراة النهائية في وقت لاحق، مضيفا أن هذه البطولة من المتوقع أن تجذب أكثر من 400 مليون شخص في شرق القارة الأفريقية.

وستكون البطولة القادمة أول نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة، والثانية التي ستقام صيفا بعد نسخة مصر 2019.

ومن المنتظر أن تعود منافسات كأس أمم أفريقيا لتقام مجددا في شرق القارة لأول مرة منذ نسخة إثيوبيا 1976.

أوضح "كاف" في بيانه أيضا أن قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة ستقام يوم 19 مايو/أيار، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في الدور النهائي للتصفيات على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وقال "كاف" إن الجولات الست للتصفيات ستقام خلال ثلاث فترات دولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث ستقام الجولتان الأولى والثانية من 21 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بينما ستقام الجولتان الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

كما تقرر أيضا إقامة الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس/آذار 2027.