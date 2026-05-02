قبل الكلاسيكو ضد مانشستر يوناتيد.. سلوت ينهي خلافه مع صلاح بتصريح مؤثر

سيغيب مهاجم ليفربول محمد صلاح عن مواجهة الفريق أمام غريمه مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إصابة عضلية لكن مدرب الفريق أرنه سلوت أكد اليوم الجمعة أن الدولي المصري يتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية الموسم.

لكن ليفربول أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الإصابة ليست بالخطورة التي كان يخشى منها في البداية، وأن صلاح من المرجح أن يعود للمشاركة قبل ختام الموسم.

وقال سلوت للصحفيين "مو (صلاح)، يعمل دائما بجهد لا يُصدق، سواء عندما يكون جاهزا بدنيا أو حتى خلال فترة الإصابة، من أجل العودة في أسرع وقت ممكن"

وأضاف "نتوقع عودته في المرحلة الأخيرة من الموسم، لكن ليس في مباراة الأحد أمام مانشست

ر يونايتد".

وتابع "من جميع النواحي، من المطمئن جدا أن تكون إصابته طفيفة، ما يتيح له العودة والمشاركة معنا، وكذلك اللعب في كأس العالم. وإذا كان هناك لاعب يستحق وداعا كبيرا، فهو بالتأكيد مو".

ويدخل ليفربول المواجهة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما قد تكون نتيجة مباراة الأحد حاسمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد غادر أرض الملعب مصابا خلال فوز ليفربول 3-1 على كريستال بالاس الأسبوع الماضي، بعدما شعر بآلام في عضلات الفخذ الخلفية، ما أثار مخاوف من أن الإصابة قد تنهي موسمه، بل وربما مسيرته مع النادي، مع رحيل الدولي المصري عن ملعب آنفيلد في نهاية الموسم الجاري.

مواجهة حاسمة في سباق المراكز الأوروبية

في المقابل، شهد أداء مانشستر يونايتد تحسنا ملحوظا تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، الذي تولى المهمة عقب إقالة روبن أموريم. ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على ليفربول، ويحتاج إلى نقطتين إضافيتين فقط لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إعلان

وقال سلوت "ندرك تماما أن هذه مباراة في غاية الأهمية، ليس فقط لأنها أمام مانشستر يونايتد، بل أيضا في إطار المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وتحقيق أفضل مركز ممكن في جدول الترتيب".

وأضاف "نعلم دائما أنهم فريق قوي، لكنهم يثبتون ذلك حاليا بالأرقام والنتائج. وقد يكون من مصلحتهم أنهم يخوضون مباراة واحدة فقط في الأسبوع".

وتابع المدرب الهولندي "في كل مرة نواجههم، ألاحظ مدى جودتهم، والآن، خصوصا تحت قيادة مايكل كاريك، أصبحوا أكثر ثباتا في الأداء والنتائج".

ولا يزال حارس المرمى أليسون بيكر غائبا بسبب الإصابة، حيث أوضح سلوت أنه لم يعد حتى الآن إلى التدريبات الجماعية.

وقال في هذا الصدد "سأعرف اليوم من الطاقم الطبي ما إذا كان أليسون قادرا على التدرب معنا اليوم أو غدا، أو في بداية الأسبوع المقبل. إنه قريب جدا من العودة".