بالفيديو.. هداف الدوري الكندي يبتكر احتفالا غير مسبوق

عادة ما يحتفل معظم اللاعبين عند تسجيل هدف بتقبيل شارة الفريق أو الإشارة للسماء، لكن الكندي توماس كوبلاك انتهز الفرصة وأخرج بطاقة عمله في مجال العقارات.

حول مهاجم إنتر تورونتو، الذي يعمل أيضا سمسار عقارات، احتفاله بتسجيل هدف إلى فرصة تسويقية في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1 على حامل اللقب أتليتيكو أوتاوا أمس الجمعة.

بعد شوط أول غاب عنه التسجيل، أحرز كوبلاك هدف فريقه الأول بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تلقى كرة طولية أرسلت خلف المدافعين ليسددها في المرمى.

ثم طوى كوبلاك أحد جوربيه وأخرج بطاقة عمله وعرضها أمام الكاميرا ورفع يده كأنها هاتف في إشارة للمشاهدين كي يتواصلوا معه بشأن احتياجاتهم في قطاع العقارات بأونتاريو.

ونقلت قناة "وان سوكر" الكندية عن كوبلاك قوله "أنا لاعب بدوام كامل هنا في إنتر تورونتو وكذلك سمسار عقارات بدوام كامل. فكرت في أني أنفق الكثير من المال على التسويق لأعمالي خارج مجال كرة القدم، لذا سأحصل على بعض التسويق المجاني هنا".

ثم سجل المهاجم الكندي (28 عاما) هدفا آخر بعد خمس دقائق مما ساهم في صعود تورونتو إلى المركز الثاني في الترتيب.

ويتصدر كوبلاك حاليا قائمة هدافي الدوري الكندي الممتاز هذا الموسم وهو إنجاز رائع بالنظر إلى جدوله المزدحم.

وقال اللاعب خلال مقابلة مع موقع (سي.بي.ال) الشهر الماضي "أكون بالفعل على الهاتف مع العملاء بمجرد انتهاء التدريب. الأمر صعب لكني أديره بطريقة جيدة".

وأضاف "عادة ما يكون جدولي كما يلي: أتدرب حتى الساعة 11:00 صباحا أو 12:00 ظهرا وينتهي غداء الفريق في الساعة 12:30، وعادة ما أتواصل مع العملاء اعتبارا من الساعة 1:00 حتى 9:00 مساء، هكذا يبدو يومي".