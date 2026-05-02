الدوري الإسباني.. فياريال يقتنص بطاقة دوري الأبطال وأتلتيكو يستعد لأرسنال بفوز على فالنسيا (فيديو)

حسم فياريال مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب فوزه العريض على ليفانتي (5-1) في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب مارسيلينو غارسيا كل من الجورجي جورج ميكوتادزه (38 و68) وألبيرتو موليرو (62) والكندي تاغون بوخانان (87) والعاجي نيكولا بيبي (90)، فيما سجّل كارلوس إسبي هدف ليفانتي الوحيد (51).

ووسّع فريق "الغواصات الصفراء" الفارق بينه وبين ريال بيتيس الخامس إلى 18 نقطة قبل خمس مباريات متبقية على نهاية الموسم.

وقال مارسيلينو بعد المباراة "أهنئ كل واحد من اللاعبين. دعونا نواصل الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف المدرب الذي تفيد تقارير صحافية إسبانية بقرب رحيله عن فياريال بنهاية الموسم "لنواصل المنافسة، لأننا نريد إنهاء الموسم في المركز الثالث".

في المقابل، يواجه ليفانتي خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يتخلف بفارق ثلاث نقاط مؤقتا عن منطقة الأمان، مع إمكانية أن يتسع الفارق إلى ست نقاط إذا فاز ديبورتيفو ألافيس السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط حتى الآن، على ضيفه أتلتيك بلباو لاحقا.

ولحساب الجولة نفسها، حقّق أتلتيكو مدريد فوزا معنويا مهما قبل مباراته المنتظرة أمام أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء المقبل، في لندن في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الذي انتهى (1-1 ذهابا)، بتغلبه على مضيفه فالنسيا (2-0).

وأجرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تغييرا شاملا للاعبيه الـ11 الذين تعادلوا أمام أرسنال الإنجليزي (1-1) في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية، الأربعاء الماضي، ورغم ذلك تمكن من خطف الفوز بفضل هدفي الشاب إيكر لوك (74) وميغل يورنتي ابن الـ18 ربيعا (82).

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطة فضمن بنسبة كبيرة جدا مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحملت هذه المباراة الرقم 1000 لسيميوني في مسيرته التدريبية، إلا أن تفكيره كان من دون شك منصبا نحو مباراته الـ1001، الثلاثاء المقبل، في لندن مع فرصة العبور إلى النهائي لمواجهة الفائز بين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونخ الألماني.