50 مليون يورو لضم سيلفا.. عملاق تركي يدخل سباق التعاقد مع نجم السيتي

يعيش النجم البرتغالي برناردو سيلفا حاليا الأسابيع الأخيرة من فترته مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في غموض يحيط بمستقبله بشكل كامل.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) أن لاعب الوسط البرتغالي، الذي تظل رغبته الأولى الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، ما زال ينتظر أن يُحسم موقفه مع وكيله خورخي مينديز، وإدارة النادي الإسباني، المتمثلة في ديكو، الذي طلب المزيد من الوقت لإنهاء خطة انتقال اللاعب.

عرض تركي ضخم

وفي ظل هذا الغموض، حاول نادي غلطة سراي التركي الدخول بقوة لضم اللاعب من خلال عرض طموح.

ووفقا لعدة وسائل إعلام تركية، تقدم غلطة سراي بعقد للاعب لمدة 3 أعوام مقابل تقريبا 50 مليون يورو، بهدف مواصلة مشروع تطوير الفريق، لكي ينضم اللاعب للاعبين مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني وإلكاي غوندوغان.

ويمثل هذا العرض التزاما ماليا كبيرا، رغم أن برناردو سيلفا لا يزال، حتى الآن، يضع الانتقال إلى برشلونة كأولوية.

نهاية حقبة من الإبداع

وكان نادي مانشستر سيتي، أعلن منتصف الشهر الماضي، رحيل الدولي البرتغالي برناردو سيلفا عن صفوفه مع نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام داخل أسوار النادي.

وجاء في بيان النادي: "يؤكد مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغادر هذا الصيف"، مضيفًا أن اللاعب سيركّز على إنهاء فترته مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة، في ظل المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

وانضم صانع الألعاب البالغ من العمر 31 عامًا إلى الفريق في 2017، ليخوض منذ ذلك الحين 450 مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، توّج خلالها بـ19 لقبًا، من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، أكد سيلفا رحيله عبر حسابه على إنستغرام، حيث كتب: "بعد بضعة أشهر يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير كنادٍ فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضًا حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكرًا لكم!".

وخلال مشواره مع النادي، سجل سيلفا 76 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة، كما دخل قائمة أكثر عشرة لاعبين مشاركة في تاريخ مانشستر سيتي، متفوقًا على أسماء بارزة مثل دافيد سيلفا وبول باور وويلي دوناكي.