بالفيديو.. سان جيرمان يؤجل التتويج باللقب بعد التعادل في الدوري الفرنسي
Published On 2/5/2026
تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه لوريان بنتيجة (2-2) في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليؤجل تتويجه باللقب للموسم الخامس على التوالي، مساء السبت.
سجل هدفي الفريق الباريسي، الثنائي الشاب، إبراهيم مباي ووارن زاير إيمري في الدقيقتين 6 و62 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.
ورد الضيوف بهدفي بابلو باغيس وتوسين أييغون في الدقيقتين 12 و78.
بهذا التعادل، يبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 70 نقطة، وتتبقى له ثلاث مباريات، لكنه عجز عن توسيع فارق النقاط مع مطارده المباشر لانس.
ويحتل لانس المركز الثاني برصيد 63 نقطة وتتبقى له أربع مباريات، أولها اختبار خارج أرضه أمام نيس في وقت لاحق، اليوم السبت.
في المقابل، بقي لوريان في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بعدما تعادل في مباراته رقم 12 ببطولة الدوري هذا الموسم.
المصدر: الجزيرة + وكالات