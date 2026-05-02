بين قطع الأربطة وضياع النقاط.. توتنهام يسجل "السقوط الأغرب" في البريميرليغ

يعاني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من موسم استثنائي من ناحية الإصابات، حيث تجاوز عدد حالات تمزق الرباط الصليبي الأمامي في صفوفه هذا الموسم عدد انتصاراته على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وبحسب إحصائية صادمة نشرها موقع إي إس بي إن (ESPN)، فقد سجل "السبيرز" ثلاث حالات إصابة ب" بتمزق الرباط الصليبي الأمامي مقابل انتصارين فقط على أرضه، وهو رقم لافت يعكس حجم الضربة التي تلقاها الفريق على مستوى الاستقرار البدني.

ثمن باهظ لانتصار "المولينيو"

رغم أن توتنهام حقق فوزه الأول في العام الجديد (2026) مطلع الأسبوع الحالي على حساب وولفرهامبتون بنتيجة (1-0)، إلا أن طعم الفرحة كان مرّاً.

فقد تأكدت إصابة صانع الألعاب الموهوب تشافي سيمونز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يعني نهاية موسمه رسميا وتبخر حلمه في المشاركة بمونديال 2026.

وفي ذات اللقاء، غادر المهاجم دومينيك سولانكي الملعب متأثرا بإصابة عضلية، وبينما حاول المدرب روبرتو دي زيربي طمأنة الجماهير بأنها "ليست مشكلة كبيرة"، إلا أنه لم يحدد موعدا لعودة هداف بورنموث السابق.

قائمة الغيابات الطويلة

لا يتوقف نزيف النقاط في توتنهام بقدر ما يتسع نزيف الغيابات داخل صفوفه، حيث يفتقد الفريق عددا من الأسماء الثقيلة التي غابت لفترات طويلة عن المشهد.

ففي خط الوسط، يبرز ما يُوصف بـ"الثلاثي الصليبي المرعب"، مع انضمام تشافي سيمونز إلى قائمة تضم جيمس ماديسون، الذي تعرّض لإصابة خلال الفترة التحضيرية ولم يشارك أساسيا في الدوري هذا الموسم رغم ظهوره مؤخرا كبديل، إضافة إلى ويلسون أودوبيرت الذي سقط مصابا في فبراير/شباط الماضي خلال مواجهة نيوكاسل.

أما خط الدفاع، فيعيش حالة انهيار واضحة بغياب القائد كريستيان روميرو الذي أنهى موسمه مبكرا بعد إصابة في الركبة أمام سندرلاند يوم 12 أبريل/نيسان، بينما يغيب الظهير الأيسر ديستني أودوغي مع آمال بعودته أمام أستون فيلا. كما يواصل المدافع المخضرم بن ديفيز غيابه منذ كسر في الكاحل تعرض له أمام وست هام في يناير/كانون الثاني.

وفي الأطراف الهجومية، يفتقد الفريق خدمات محمد قدوس منذ مواجهة سندرلاند في 4 يناير/كانون الثاني بسبب إصابة في الفخذ قد تستدعي تدخلا جراحيا، في وقت يحيط الغموض بمستقبل ديان كولوسيفسكي الذي لم يشارك منذ مايو/أيار الماضي إثر إصابة في الركبة أمام كريستال بالاس، رغم مساهمته الكبيرة في الموسم الذي سبقه بتسجيله 21 هدفا وصناعة أهداف.

أما في حراسة المرمى، فقد خضع غولييلمو فيكاريو لعملية جراحية بسبب "الفتق"، ما فتح الباب أمام الحارس الشاب أنتونين كينسكي للتألق بشكل لافت أمام وولفرهامبتون.

وفي خط الوسط أيضا، يغيب بابي مطر سار منذ إصابة في الكتف مع منتخب بلاده، رغم عودته المحدودة للظهور في أبريل/نيسان، في ظل استمرار معاناة الفريق من سلسلة إصابات أثّرت بشكل مباشر على استقراره الفني ونتائجه هذا الموسم.

شبح الهبوط يخيم على توتنهام

يحتل توتنهام المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلا مشروعا حول مصير النادي في الدوري؛ فمع تآكل القوام الأساسي للفريق، بدأت الرسوم البيانية تلمح إلى احتمالية دخول توتنهام في صراع النجاة من الهبوط.

روبرتو دي زيربي، الذي أشاد بالأداء "البطولي" لحارسه البديل كينسكي، يجد نفسه أمام مهمة مستحيلة: صياغة فريق تنافسي من "بقايا" تشكيلة كانت تطمح للمربع الذهبي، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات الأخيرة من هذا الموسم الكارثي.