مايك تايسون يحث الحكومة الأمريكية على وقف "القاتل الخفي" للشباب

حذر أسطورة الملاكمة مايك تايسون من "عدو في الأطباق" يراه يفتك بصحة الأمريكيين، وفق وصفه.

وحض تايسون الحكومة الأمريكية على الالتفات لنصيحته بشأن عنصر أساسي في الحياة العصرية يراه "يقتل الشباب".

تايسون، الذي حكم عالم الملاكمة بقبضة من حديد كبطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع، أثبت أنه أكثر بكثير من مجرد "مقاتل شرس" كما يُصنف دائما.

فلطالما تمتع هذا الرياضي الشهير بلياقة بدنية عالية في أوج عطائه، وهو يعزو مستويات صحته الحالية إلى نظامه الغذائي الصارم.

ورغم تقلبه سابقا بين النظام النباتي والعودة لتناول اللحوم لتجنب بعض المخاطر الصحية، فإن تايسون يطالب الحكومة الآن بالتحرك لتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالغذاء؛ وتحديدا الأطعمة المعالجة التي يراها أحد أكبر مسببات الوفاة لدى الشباب.

الأطعمة المعالجة ستقتلنا

خلال حديثه في بودكاست مع كينيدي جونيور، استذكر تايسون كيف أنه لا يزال يواصل القتال ولكن خارج الحلبة هذه المرة، من أجل "أمريكا أكثر صحة".

ويرى أن البداية تكمن في الحد من استهلاك الأطعمة المعالجة، حيث زعم الملاكم الذي تراجع عن اعتزاله أن الأطعمة فائقة المعالجة تؤدي إلى السمنة وحتى السرطان.

وصرح تايسون قائلا: "لقد توفي اثنان من أصدقائي في سن الـ48 والـ50 بسبب السرطان. لقد عاشوا حياة صاخبة، وشربوا الكحول، ولم يعتنوا بأنفسهم، وهناك أيضا الأطعمة المعالجة. إن الأطعمة فائقة المعالجة ستقتلنا جميعا، والغذاء الحقيقي هو السبيل الوحيد للنجاة".

تايسون ليس الوحيد الذي يدعو للتخلي عن بعض المواد الغذائية الشائعة، حيث سبق أن منع الطاهي الخاص لكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي من شرب الحليب.

نحن بحاجة إلى موجهين

وعن الحل، أقر تايسون بأنه لا توجد طريقة "لإيقاف" الأطعمة المعالجة تماما، لكنه شدد على ضرورة وجود قنوات رسمية تثقف الناس ضد أخطارها وتعلمهم كيفية اختيار "الطعام الجيد".

ورأى تايسون ضرورة وجود "موجهين" لتغيير النظرة السلبية تجاه "الاعتناء بالمظهر"، والتأكد من أن الاهتمام بالصحة والجسد ليس من أجل الاستعراض فحسب، بل لإطالة العمر المتوقع.

وقال: "اسمعوا، نحن بحاجة إلى موجهين يظهرون للشباب كيفية الأكل، واتباع أنظمة غذائية سليمة، والاعتناء بأنفسهم. لا يوجد حل لإيقاف هذه الأطعمة تماما، فالجميع سيأكل منها، لكن إذا كنت ستفعل، فليكن ذلك باعتدال".

واختتم حديثه قائلا: "أحيانا نحتاج لبعض الخيلاء لنهتم بأنفسنا، ونمتلك المزيد من حب الذات. الأمر كله يتعلق بمدى اهتمامك بمظهرك، وبأن تملك الإرادة الكافية لتترك تلك الأطعمة فائقة المعالجة وشأنها".

يُذكر أن مايك تايسون قد أدخل تغييرات جذرية على روتينه الخاص مؤخرا قبل نزاله ضد جيك بول، حيث تخلى عن جزأين كبيرين من حياته ونظامه الغذائي للبقاء في ذروة حالته البدنية.