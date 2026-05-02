بعد موسم من هبوطه.. إبسويتش تاون يفوز بثلاثية ويعود لـ"البريميرليغ" (فيديو)

صعد إبسويتش تاون إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه كوينز بارك رينغرز (3-0)، في الجولة 46 والأخيرة من منافسات دوري البطولة (تشامبيونشيب)، مساء السبت.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، ليرافق كوفنتري سيتي، بطل الموسم والذي حسم صعوده في وقت سابق، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وعاد إبسويتش إلى الدوري الإنجليزي بعد غيابه لموسم واحد فقط، حيث هبط في نهاية موسم 2024-2025 ليعود مجددا من خلال (تشامبيونشيب).

وسجل إبسويتش تاون الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق جورج هيرست، ثم أضاف زميله غادين فيلوغيني الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 85 سجل كيسي ماكاتير الهدف الثالث لفريق إبسويتش تاون.

وتأكدت هوية الفرق الأربعة التي ستخوض مباريات الملحق من أجل الحصول على البطاقة الثالثة التي يصعد صاحبها إلى الدوري الموسم المقبل.

وأنهى ميلوال الموسم في المركز الثالث برصيد 83 نقطة، بعد فوزه على أوكسفورد يونايتد (2-0)، وجاء خلفه بثلاث نقاط فريق ساوثهامبتون، الذي فاز على مضيفه بريستون نورث إند (1-3)، ثم فريقا ميدلزبرة وهال سيتي.

وكان ميدلزبرة قد تعادل مع ريكسهام (2-2) ليفقد ريكسهام الذي يملكه الممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز فرصته في اللعب في الملحق للصعود للدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد عام واحد فقط من صعوده من دوري الدرجة الأولى.

وكان ريكسهام قد صعد في أربعة مواسم متتالية ما بين دوري الهواة إلى دوري الدرجة الثانية ثم الأولى ثم إلى (تشامبيونشيب) مطلع الموسم الجاري.