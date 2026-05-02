في سن الـ39.. ناني يعيد احتفاليته الشهيرة في ليلة تاريخية (فيديو)

سجل النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد، ناني هدفين مهمين ليقود فريقه إلى الفوز في كأس كازاخستان، وذلك بعد عامين من إعلانه الاعتزال، ليقدم احتفاله الشهير بالشقلبة الخلفية.

النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاما، كان قد علّق حذاءه في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد فترة قضاها مع نادي إستريلا دا أمادورا في بلده، قبل أن يعود بشكل مفاجئ إلى كرة القدم الاحترافية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ناني عقدا مع نادي أكتوبي الكازاخستاني، ليبدأ فصلا جديدا غير متوقع في مسيرته.

وخلال مباراة كأس كازاخستان أمام ييليماي، قاد ناني فريقه للفوز 2-1، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني خلال دقيقتين حاسمتين من اللقاء.

افتتح التسجيل في الدقيقة 59 بتسديدة ارتدت من القائم إلى الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة مقوسة قبل 10 دقائق من النهاية.

المثير أن ناني هذه المرة لم يحتفل مباشرة بشقلبته الخلفية الشهيرة التي عُرف بها خلال سنوات تألقه، خاصة في بداياته مع مانشستر يونايتد، حيث كان يستلهمها من رياضة الكابويرا التي مارسها في طفولته.

وانتظر ناني حتى نهاية احتفاله الجماعي مع زملائه في النادي الكازاخستاني قبل أن ينفذ حركته الشهيرة.

وهذه الأهداف هي الأولى له منذ ما يقارب عامين، وقد منحته جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وخلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، سجل ناني 40 هدفا في 230 مباراة، وتُوّج بدوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للرابطة، وكأس العالم للأندية خلال 8 مواسم في أولد ترافورد.