"بعد غضب طهران".. ماذا جاء في خطاب الفيفا لرئيس اتحاد الكرة الإيراني؟

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ماتياس غرافستروم، في رسالة رسمية إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، إنه علم "ببالغ الأسف" بعدم تمكن الأخير من دخول كندا لحضور كونغرس الفيفا، ما اضطره إلى العودة برفقة أعضاء الوفد الإيراني الآخرين.

وبحسب ما نقلته وكالة "إيرنا" نقلاً عن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الإيراني، أوضح غرافستروم أن الفيفا، وفور علمه بالواقعة، باشر "بشكل عاجل وعلى أعلى مستوى ممكن" متابعة القضية مع السلطات المحلية المعنية، بهدف حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب غرافستروم عن أسفه لأن هذه الجهود "لم تؤدِ إلى نتيجة"، ولما ترتب على ذلك من "إزعاج وخيبة أمل" للوفد الإيراني.

وأضاف أن اتخاذ القرار بشأن دخول الأفراد إلى أي بلد "هو من اختصاص السلطات المسؤولة في ذلك البلد"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفيفا يولي "أهمية قصوى" لحضور وتمثيل جميع الاتحادات الأعضاء في كونغرس الفيفا.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام الاتحادَ الإيراني إلى تقديم ممثل عنه لضمان استمرار حضوره وتمثيله في الكونغرس، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي أيضا "لإيصال رسالة للعالم بأن كرة القدم تتجاوز جميع الخلافات والعقبات".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن القسم الإداري في الفيفا "على استعداد تام" لتسهيل الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

واغتنم غرافستروم الفرصة لتوجيه دعوة مباشرة إلى مهدي تاج والوفد الإيراني للقاء في زيورخ بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري، للتباحث بشأن استمرار التخطيط المتعلق بحضور المنتخب الإيراني في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأكد أن الفيفا "لا يزال يعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمين والسلطات المختصة" لضمان حضور جميع الفرق المشاركة في البطولة "في بيئة آمنة ومطمئنة"، وفقا لمعايير السلامة والأمن التي يحددها الاتحاد الدولي.

وفيما يتعلق بإجراءات السفر إلى سويسرا، أشار غرافستروم إلى أن فريق شؤون السفر في الفيفا سيقوم "بكل سرور" بمرافقة الوفد الإيراني في إعداد وتقديم رسائل الدعوة اللازمة للحصول على التأشيرة.

واختتم الأمين العام رسالته بالتعبير مجددا عن احترامه لرئيس الاتحاد الإيراني وللاتحاد ذاته، معربا عن أمله في أن يتم اللقاء والتعاون مجددا "في سويسرا وفي ظروف أفضل"، وذلك في إطار حرص الفيفا على ضمان مشاركة جميع أعضائه واستمرار التنسيق قبل استحقاق مونديال 2026.

والخميس الماضي، استضافت مدينة فانكوفر الكندية اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وانطلقت الدورة الـ76 من اجتماعات (كونغرس) فيفا، وهي الثانية التي تستضيفها كندا بعد نسخة عام 1976 في مونتريال.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السويسري جياني إنفانتينو على القدرة الفريدة لكرة القدم على بناء الجسور في عالم مليء بالانقسامات.

وقال إنفانتينو: "بالتأكيد ستشارك إيران في كأس العالم 2026، وبالتأكيد ستلعب في الولايات المتحدة، والسبب بسيط للغاية، وهو أنه يجب علينا أن نتوحد ونجمع العالم معا".

وخلال الاجتماع شدد فيفا على قدرة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف، على توحيد شعوب العالم ضمن بيئة يسودها التناغم والاحترام، مؤكدا التزامه باستئصال العنصرية من اللعبة الشعبية الأولى في العالم.