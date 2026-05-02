بالفيديو.. غيوكيريس وساكا يقودان أرسنال لانتصار كبير في ديربي لندني

أرسنال يفوز بثلاثية في ديربي لندني أمام فولهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز (الفرنسية)
Published On 2/5/2026
آخر تحديث: 21:57 (توقيت مكة)

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز (3-0) على ضيفه فولهام، في ديربي لندني، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وأنجز أرسنال المهمة بثلاثية في الشوط الأول، سجلها فيكتور غيوكيريس "ثنائية" وبوكايو ساكا في الدقائق 9 و40 و4+45 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب الإمارات.

بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة بخلاف مواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة ذاتها.

ورفع هذا الفوز من معنويات أرسنال قبل استضافة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بنتيجة (1-1) في إسبانيا.

في المقابل، جمدت هذه الخسارة رصيد فولهام عند 48 نقطة في المركز العاشر، لتضعف آماله أيضا في المنافسة على التواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن السبعة الأوائل.

ويستعد فولهام لمواجهة على أرضه في الجولة القادمة أمام بورنموث، بينما يخوض أرسنال اختبارا صعبا خارج ملعبه في ديربي لندني جديد أمام ويستهام يونايتد، الذي يكافح بقوة للهروب من شبح الهبوط.

المصدر: الجزيرة + وكالات
