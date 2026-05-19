نيمار في قائمة البرازيل لمونديال 2026 بقرار تاريخي من أنشيلوتي

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAY
الجميع يحتفي بانضمام نيمار لقائمة البرازيل في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 19/5/2026
آخر تحديث: 00:46 (توقيت مكة)

فجّر المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية، بعدما أعلن رسمياً عن قائمة "السيليساو" النهائية المكونة من 26 لاعباً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة تاريخية وغير متوقعة للساحر نيمار جونيور.

وجاء استدعاء الهداف التاريخي للبرازيل بمثابة الصدمة السعيدة لعشاق كرة القدم، لا سيما أن الكثير من التكهنات والشكوك أحاطت بمستقبل اللاعب الدولي البالغ من العمر 34 عاماً، ومدى جاهزيته البدنية بعد موسم شاق ومثقل بالإصابات.

Santos' Neymar grimaces in pain after he was fouled during a Brazilian Championship soccer match against Coritiba in Sao Paulo, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Andre Penner)
الإصابات المتكررة غيبت نيمار عن منتخب البرازيل منذ 3 سنوات (أسوشيتد برس)

نيمار في قائمة البرازيل بعد غياب 3 سنوات

ولم يرتدِ نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ومهاجم سانتوس الحالي، قميص المنتخب البرازيلي في أي مباراة رسمية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب لعنة الإصابات المتكررة التي هددت بإنهاء مسيرته الدولية مبكراً. إلا أن إصرار اللاعب، الذي خاض 15 مباراة فقط مع سانتوس هذا الموسم، أقنع أنشيلوتي بقدرته على تقديم الإضافة الفنية والروح القيادية في غرف الملابس.

وبهذا الاستدعاء الاستثنائي، يستعد الهداف التاريخي للبرازيل (79 هدفاً) لخوض منافسات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية الشاهقة، بعد أن دافع عن ألوان بلاده في نسخ 2014 و2018 و2022، باحثاً هذه المرة عن النجمة السادسة الغائبة وخاتمة تليق برقصته المونديالية الأخيرة في ملاعب أمريكا الشمالية.

واعتمد الإيطالي أنشيلوتي على أصحاب الخبرة في التشكيلة التي تستعد ⁠⁠لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في ⁠⁠المجموعة الثالثة، إذ يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، والمدافع ماركينيوس.

وجاء على رأس القائمة فينيسيوس مهاجم ريال ⁠⁠مدريد وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني من الموسم معاراً لأولمبيك ⁠⁠ليون الفرنسي، إلى جانب رافينيا جناح ⁠⁠برشلونة.

Brazil's football team head coach Carlo Ancelotti speaks during an event to announce Brazil's squad for the 2026 FIFA World Cup at the Museum of Tomorrow, in downtown Rio de Janeiro, Brazil, on May 18, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
أنشيلوتي اعتمد على أصحاب الخبرة في قائمة منتخب البرازيل في المونديال (الفرنسية)

وجاءت قائمة منتخب البرازيل لمونديال 2026 على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إديرسون (فناربخشه) – ويفرتون (جريميو).
  • المدافعون: أليكس ساندرو (فلامنغو) – بريمير (يوفنتوس) – دانيلو (فلامنغو) – دوغلاس سانتوس (زينيت) – غابرييل (أرسنال) – روجر إيبانيز (الأهلي) – ليو بيريرا (فلامنغو) – ‌‌ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – ويسلي (روما).
  • لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) دانيلو (بوتافوغو) – فابينيو (الاتحاد) – لوكاس باكيتا (فلامنغو).
  • المهاجمون: إندريك (ليون) – غابرييل ‌‌مارتينيلي (أرسنال) – إيغور ‌‌تياغو (برنتفورد) – لويس هنريكي (زينيت) – ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – نيمار (سانتوس) – رافينيا (برشلونة) – رايان (بورنموث) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
المصدر: الجزيرة + وكالات

