نيمار في قائمة البرازيل لمونديال 2026 بقرار تاريخي من أنشيلوتي

فجّر المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية، بعدما أعلن رسمياً عن قائمة "السيليساو" النهائية المكونة من 26 لاعباً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عودة تاريخية وغير متوقعة للساحر نيمار جونيور.

وجاء استدعاء الهداف التاريخي للبرازيل بمثابة الصدمة السعيدة لعشاق كرة القدم، لا سيما أن الكثير من التكهنات والشكوك أحاطت بمستقبل اللاعب الدولي البالغ من العمر 34 عاماً، ومدى جاهزيته البدنية بعد موسم شاق ومثقل بالإصابات.

نيمار في قائمة البرازيل بعد غياب 3 سنوات

ولم يرتدِ نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، ومهاجم سانتوس الحالي، قميص المنتخب البرازيلي في أي مباراة رسمية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب لعنة الإصابات المتكررة التي هددت بإنهاء مسيرته الدولية مبكراً. إلا أن إصرار اللاعب، الذي خاض 15 مباراة فقط مع سانتوس هذا الموسم، أقنع أنشيلوتي بقدرته على تقديم الإضافة الفنية والروح القيادية في غرف الملابس.

وبهذا الاستدعاء الاستثنائي، يستعد الهداف التاريخي للبرازيل (79 هدفاً) لخوض منافسات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية الشاهقة، بعد أن دافع عن ألوان بلاده في نسخ 2014 و2018 و2022، باحثاً هذه المرة عن النجمة السادسة الغائبة وخاتمة تليق برقصته المونديالية الأخيرة في ملاعب أمريكا الشمالية.

واعتمد الإيطالي أنشيلوتي على أصحاب الخبرة في التشكيلة التي تستعد ⁠⁠لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في ⁠⁠المجموعة الثالثة، إذ يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط، والمدافع ماركينيوس.

وجاء على رأس القائمة فينيسيوس مهاجم ريال ⁠⁠مدريد وزميله إندريك الذي قضى النصف الثاني من الموسم معاراً لأولمبيك ⁠⁠ليون الفرنسي، إلى جانب رافينيا جناح ⁠⁠برشلونة.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل لمونديال 2026 على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إديرسون (فناربخشه) – ويفرتون (جريميو).

المدافعون: أليكس ساندرو (فلامنغو) – بريمير (يوفنتوس) – دانيلو (فلامنغو) – دوغلاس سانتوس (زينيت) – غابرييل (أرسنال) – روجر إيبانيز (الأهلي) – ليو بيريرا (فلامنغو) – ‌‌ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – ويسلي (روما).

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) دانيلو (بوتافوغو) – فابينيو (الاتحاد) – لوكاس باكيتا (فلامنغو).

المهاجمون: إندريك (ليون) – غابرييل ‌‌مارتينيلي (أرسنال) – إيغور ‌‌تياغو (برنتفورد) – لويس هنريكي (زينيت) – ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – نيمار (سانتوس) – رافينيا (برشلونة) – رايان (بورنموث) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).