على طريقة زيدان.. لاعب ينطح منافسه في دوري السلة الأمريكي (فيديو)

اعتدى أحد نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) على لاعب منافس، خلال مباراة جرت ضمن سلسلة نهائيات المنطقة الغربية.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز، وهو يوجه نطحة إلى صدر نظيره أليكس كاروسو لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطريقة تشبه إلى حد كبير التصرف الشهير لنجم كرة القدم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان.

وجرت الواقعة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من المباراة الأولى لسلسلة نهائيات المنطقة الغربية، التي جرت بملعب بايكوم سنتر بمدينة أوكلاهوما سيتي، وكانت النتيجة حينها تشير إلى تقدم فريقه 94-92.

واحتسب الحكم خطأ هجومياً على ويمبانياما، قبل أن تتم مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو لمعرفة ما إذا كان يستوجب ترقية اللقطة إلى خطأ فادح وفق موقع "لاري براون سبورتس" (Larry Brown Sports) الأمريكي.

وقرر الحكم في النهاية اعتماد اللقطة كخطأ هجومي عادي، لكنها لم تمر مرور الكرام على وسائل الإعلام التي تساءلت عن سبب إقدام ويمبانياما على تعريض نفسه لخطر الطرد أو العقوبة بسبب "تدخل متهور".

وكان ويمبانياما قد طُرد في وقت سابق، وبالتحديد في الشوط الأول من المباراة الرابعة لفريقه ضد مينيسوتا تمبروولفز في سلسلة الدور الثاني، بعدما وجه ضربة بالمرفق إلى لاعب الارتكاز ناز ريد، ما استوجب عقوبة خطأ فادح من الدرجة الثانية (Flagrant 2).

ورغم ما حدث في المباراة الأخيرة، فإن ويمبانياما الذي يبلغ طوله 2.24 متر، قدم أداء مذهلاً سجل من خلاله 41 نقطة و24 متابعة، وقاد فريقه لفوز مثير بنتيجة 122-115 بعد وقتين إضافيين.

وأعادت لقطة ويمبانياما إلى الأذهان النطحة التي وجهها الفرنسي زيدان إلى صدر نظيره ماركو ماتيرازي مدافع منتخب إيطاليا، خلال مباراة المنتخبين في نهائي كأس العالم عام 2006.

وتسبب تصرف زيدان حينها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في آخر مباراة له بمسيرته الكروية، إذ أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعدها.

وانتهت تلك المباراة بتتويج منتخب إيطاليا بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه في ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في أشواط النهائي الأربعة.