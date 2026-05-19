مانشستر سيتي يتفق مبدئيا مع ماريسكا لخلافة غوارديولا

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -اليوم الأربعاء- أن نادي مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لتدريب الفريق خلفا للإسباني

وسيستقيل بيب غوارديولا من منصبه مدربا لمانشستر سيتي بعد مباراة الأحد الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا. ويتضمن عقد بيب بندا يسمح له بالرحيل قبل عام من انتهاء عقده.

وقال رومانو الخبير في سوق الانتقالات في حسابه على إكس: "حسمت.. توصل إنزو ماريسكا إلى اتفاق شفهي كامل مع مانشستر سيتي".

وأضاف رومانو: "لطالما اعتُبر المدرب الإيطالي المرشح الأمثل لخلافة بيب غوارديولا".

واختتم: "تم الاتفاق وسيوقع ماريسكا عقدا مبدئيا لمدة ثلاث سنوات مع مانشستر سيتي".

وسبق لماريسكا (45 عاما) أن درب تشيلسي عام 2024 قبل أن تتم إقالته في مطلع يناير/كانون الثاني من العام الحالي، بسبب سوء النتائج.

وتوج المدرب الإيطالي مع "البلوز" بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس ⁠⁠⁠⁠العالم للأندية في أول موسم له مع الفريق.