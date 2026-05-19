"لن ألمس الكرة".. قرار حاسم من لامين جمال لإنقاذ حلمه المونديالي

أكد لامين جمال جوهرة برشلونة حرصه التام على التعافي بالكامل من إصابته الحالية، من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم بأفضل صورة ممكنة.

وغاب لامين عن المباريات الأخيرة لبرشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، أثناء تسديد ركلة جزاء في مباراة البلوغرانا وسيلتا فيغو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني التي جرت على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

خطة لامين جمال للتعافي

وأثناء وجوده في فعاليات دوري الملوك، شدد لامين (18 عاماً) على أنه لن يرتكب أي خطأ خلال مرحلة تعافيه من الإصابة.

وسُئل لامين عما إذا كان سينفذ ركلة جزاء بصفته رئيس نادي "لا كابيتال إف سي" (La Capital FC) فأجاب بحزم: "لن ألمس الكرة حتى كأس العالم".

وغاب لامين جمال عن مباريات برشلونة الخمس التي تلت إصابته ضد خيتافي، وأوساسونا، وريال مدريد، وديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس في الليغا، وسيمتد بطبيعة الحال إلى المباراة الأخيرة للفريق الكتالوني المقررة السبت المقبل ضد فالنسيا.

وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي أن فترة الغياب المتوقعة لنجمه لامين جمال تتراوح بين 6 و8 أسابيع قبل العودة إلى الملاعب.

ومر الآن على الإصابة نحو 4 أسابيع فقط، ما يعني أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى التدريبات مجدداً.

وفي إطار سعيه الحثيث للتعافي من الإصابة المذكورة، يخضع لامين حالياً لبرنامج علاجي تحفظي بشكل يومي داخل صالة الألعاب الرياضية في المدينة الرياضية التابعة لبرشلونة، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وأكدت أن لامين سيكون متاحاً للمدرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، خلال نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز القادمين.

وأشارت إلى أن لامين قد لا يكون متاحاً لبطل العالم في نسخة 2010، منذ بداية البطولة، لكنه سيصبح جاهزاً مع مرور الوقت.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب فرق الرأس الأخضر، والمملكة العربية السعودية، وأوروغواي.

مواعيد مباريات منتخب إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة: