كيف برر أنشيلوتي ضم نيمار لقائمة البرازيل في كأس العالم؟

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، ضم النجم نيمار إلى قائمة الفريق النهائية المكونة من 26 لاعباً المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت هناك شكوك مؤخراً حول لياقة اللاعب المخضرم (34 عاماً)، وهو ما دفع أنشيلوتي لاستبعاده من قائمة الفريق في مباراتي المنتخب البرازيلي الوديتين في مارس/آذار الماضي، واللتين كانتا بمثابة الاختبارات الأخيرة للفريق قبل اختيار القائمة النهائية للمونديال.

وقال أنشيلوتي حينها: "يمكن لنيمار المشاركة في كأس العالم إذا كان بكامل لياقته".

وعندما أعلن المدرب الإيطالي (66 عاماً) اسم نيمار في المؤتمر الصحفي لتقديم القائمة، علت أصوات التشجيع والهتافات في القاعة.

وبرر مدرب المنتخب البرازيلي اختياره لنيمار قائلاً: "سيكون نيمار لاعباً مهماً بالنسبة لنا في كأس العالم. لقد أمضينا العام بأكمله في تحليل أداء نيمار. ولاحظنا مؤخراً أنه يتمتع بمستوى ثابت ولياقة بدنية جيدة".

وأضاف ساخراً: "لقد تلقيت الكثير من النصائح من الصحفيين والمغنين والمؤثرين والمعلقين واللاعبين واللاعبين السابقين…" لذا فالأمر صحيح بالفعل، "ني" قد عاد!.

وكان آخر تواجد لنيمار في تشكيلة منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، قبل نحو 3 سنوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، تعرض النجم كثير الإصابات لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته خلال خسارة البرازيل 0-2 أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم.

ومنذ ذلك الحين، لم يستعد نيمار، الذي يملك 128 مباراة دولية، مستواه المعهود، وسمح له نادي الهلال السعودي بالانتقال مجاناً إلى ناديه الأم

سانتوس في يناير/كانون الثاني عام 2025.

إعلان

وفي مونديال أمريكا الشمالية الشهر المقبل، ستواجه البرازيل منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي ضمن المجموعة الثالثة.