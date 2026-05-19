تحدى الجراحة بـ"قناع واق".. مودريتش يقود قائمة كرواتيا لمونديال 2026

رغم خضوعه مؤخراً لعملية جراحية دقيقة في عظم الوجنة، رفض الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش الاستسلام، ليتصدر القائمة الأولية لمنتخب بلاده المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026. ويبدو أن صاحب الـ 40 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 2018، عازم على كتابة الفصل الأخير في مسيرته الدولية الشاهقة من خلال المشاركة في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.

أعلن المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، عن تشكيلة مؤقتة تضم 33 لاعباً، على أن يتم تقليصها إلى القائمة النهائية في 1 يونيو/حزيران المقبل، استعداداً للبطولة التاريخية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

تحدى الجراحة بـ"قناع واق"

أثارت إصابة نجم ميلان الحالي الشهر الماضي مخاوف كبيرة في الشارع الكرواتي، إلا أن داليتش بدد هذه الشكوك في مؤتمر صحفي قائلاً: "لوكا يتدرب حالياً وهو يرتدي قناعاً واقياً للوجه ويبلي بلاءً حسناً. ربما أفادته هذه الاستراحة الإجبارية. سنقيم حالته باستمرار، لكن لا تراودني الشكوك بشأنه؛ سيكون في كامل جاهزيته".

ويمثل مودريتش، بصاحب الـ 196 مباراة دولية، رمانة الميزان وعنصر الخبرة الأبرز في تشكيلة كرواتيا التي تبحث عن مجد جديد بعد وصافة مونديال 2018 وبرونزية 2022.

مزيج الجيل الذهبي والمواهب الواعدة

شهدت القائمة الكرواتية توليفة ذكية تجمع بين حنكة الحرس القديم وعنفوان الشباب، لا سيما في خط الدفاع الذي يقوده نجم مانشستر سيتي غفارديول (24 عاماً)، والعائد بدوره مؤخراً إلى الملاعب بعد غياب 5 أشهر إثر إصابة بكسر في الساق. وإلى جانبه، برز اسم المدافع الشاب المثير للاهتمام لوكا فوسكوفيتش (19 عاماً)، المعار من توتنهام إلى هامبورغ، والذي تعافى هو الآخر من إصابة في الركبة ليحجز مكانه كأحد الأعمدة المستقبلية للدفاع الكرواتي.

مجموعة نارية واختبار إنجليزي

ستكون كرواتيا على موعد مع اختبارات حارقة في المجموعة 12، حيث تستهل مشوارها بمواجهة ثأرية قوية ضد إنجلترا في 17 يونيو/حزيران بمدينة أرلينغتون الأمريكية (تكساس)، قبل أن تلتقي بغانا وبنما.

إعلان

وعن الإستراتيجية الفنية للمجموعة، علق داليتش: "هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات. ضد إنجلترا سنكون أكثر تماسكاً ونلعب بأسلوب دفاعي مع تكثيف لاعبي الوسط كونهم مرشحين للقب. أما ضد غانا وبنما، فالأمر سيتغير نحو الهجوم، لكن المباراتين لن تكونا أقل صعوبة".

مودريتش يقود قائمة كرواتيا لمونديال 2026